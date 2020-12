Sznur aut na Przyczółkowej. "Korki są większe niż przed otwarciem nowego fragmentu POW"

W ubiegły wtorek drogowcy oddali do użytku nowy fragment Południowej Obwodnicy Warszawy. Na 15-kilometrowym odcinku znalazły się cztery węzły: Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska oraz nowy most. Do ukończenia wciąż pozostaje jednak ursynowska część inwestycji, więc obecnie kierowcy zjeżdżają z POW wprost na ulice Przyczółkową w Wilanowie, skąd można skręcić w lewo w kierunku Powsina, bądź w prawo w stronę Wilanowa.

W poniedziałek po południu na Przyczółkowej przy zjeździe z obwodnicy w kierunku Wilanowa i na ulicy Vogla utworzyłe się bardzo duże korki. Na miejsce pojechał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Na odcinku od węzła Przyczółkowa do skrzyżowania z ulicą Vogla kierowcy stanęli w korku, mimo że jest to jezdnia dwupasmowa i prosty odcinek drogi, którego nie przecina żadne duże skrzyżowanie - opisuje Węgrzynowicz.

"Korki są większe niż przed otwarciem POW"

W niedzielę taki wpis pojawił się na grupie "Obywatele Ursynowa". "Wygląda na to, że bardzo oczekiwany od 50 lat Most Południowy, stanie się przekleństwem przez najbliższe miesiące. Stan na godzinę 16.00. Korek z mostu do "Bricomana" czyli na Wilanów - zaczyna się na moście! Korek z Konstancina do Wilanowa - początek od stacji BP. Wszystko "wlewa" się na ul. Przyczółkową" - pisał po godzinie 17 Sławomir. Jak wynikało z jego relacji, zatory tworzyły się również po drugiej stronie mostu na Wale Miedzeszyńskim. "Może trzeba zacząć po otwarciu trasy, od uregulowania i zsynchronizowania świateł? Zalecam na razie omijać szerokim łukiem te okolice" - podsumowała jedna z osób.