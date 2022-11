Straż miejska przepuściła nastolatkę na pasach, kierowca z naprzeciwka już nie

Nastolatka została potrącona na przejściu dla pieszych na Pradze Południe. Świadkami wypadku byli strażnicy miejscy, którzy zatrzymali się, by ustąpić dziewczynie pierwszeństwa. Jak relacjonują, wówczas w pieszą uderzył kierowca, jadący z naprzeciwka.

Do potrącenia doszło w poniedziałek około godziny 8.15 na ulicy Olszynka Grochowska. Jego świadkami byli funkcjonariusze z VII Oddziału Terenowego, którzy tego dnia patrolowali Pragę Południe. Z ich komunikatu wynika, że dojeżdżając do jednego z przejść dla pieszych, zauważyli wchodzącą na nie nastolatkę. Zatrzymali się, by ją przepuścić.