"Borkosia" po wypadku czeka długa rehabilitacja. "Będziemy go wspierać"

Ratownika Marcina Borkowskiego, znanego jako "Borkoś" czeka długa rekonwalescencja. Dobrą informacją jest to, że żyje - mówi prezes stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Błasiak. Motoratownik został ciężko ranny w środę po zderzeniu z samochodem osobowym.

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 17 na ul. Radzymińskiej. Jak opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl, doszło do wypadku z udziałem motoroweru i samochodu osobowego marki Opel. Jak przekazywała nam Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, ranny kierowca jednośladu został zabrany do szpitala.