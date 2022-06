Nocny wypadek pod Garwolinem. Pieszy zginął na drodze ekspresowej

W nocy z niedzieli na poniedziałek na trasie S17 w miejscowości Trojanów (Mazowsze) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Kierowca potrącił pieszego, który pojawił się na drodze ekspresowej. Mężczyzny nie udało się uratować.

- Do zdarzenia doszło po godzinie 2. Na pasie w kierunku Warszawy doszło to potrącenia mężczyzny przez samochód osobowy. Strażacy po stwierdzeniu braku funkcji życiowych, podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą prowadzili do przybycia zespołu ratownictwa medycznego - przekazał nam w poniedziałek rano młodszy brygadier Tomasz Biernacki ze straży pożarnej w Garwolinie. Niestety reanimacja nie przyniosła oczekiwanego skutku. - Ratownik medyczny stwierdził zgon - dodał strażak.