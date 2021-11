Święto Niepodległości w Warszawie. Ulicami przejdzie marsz narodowców. Legalny, mimo sprzeciwu ratusza i decyzji sądów

11 listopada w Warszawie odbędą się obchody Święta Niepodległości. W różnych częściach miasta odbędzie się kilkadziesiąt zgromadzeń i przemarszów, jednak największe utrudnienia będzie powodował marsz narodowców, który przejdzie z ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Na kierowców i pasażerów komunikacji czekają utrudnienia w centrum miasta.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą po godzinie 8 złożą wieńce przed pomnikami "ojców niepodległości": Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. Po 10 para prezydencka weźmie udział w mszy w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

O godzinie 12 na placu Piłsudskiego odbędzie się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wezmą w niej udział zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawieckie, a także parlamentarzyści.

Marsz narodowców na tradycyjnej trasie. Początek na rondzie Dmowskiego

Najwięcej uczestników zgromadzi prawdopodobnie, jak co roku, organizowany przez narodowców Marsz Niepodległości. Zgodnie z harmonogramem ruszy o godzinie 13 z ronda Dmowskiego. Przejdzie "tradycyjną trasą", czyli Alejami Jerozolimskimi do ronda de Gaulle'a i dalej przez most Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Następnie uczestnicy złożą kwiaty przed popiersiem Ignacego Jana Paderewskiego przed wejściem do Parku Skaryszewskiego. Bezpieczeństwo mają zapewniać policja i Żandarmeria Wojskowa.

Jak podał stołeczny ratusz, 11 listopada planowanych jest w sumie niemal 30 zgromadzeń publicznych na terenie stolicy. W związku z tym od rana działa miejski sztab, który będzie koordynował pracę wszystkich warszawskich jednostek i służb istotnych z punktu widzenia funkcjonowania miasta. "Będą one w pełnej gotowości mimo utrudnień, z którymi należy się liczyć w sytuacji, gdy tak wiele osób będzie się gromadzić w różnych lokalizacjach. Do udziału w sztabie zostali zaproszeni przedstawiciele Policji i Służby Ochrony Państwa, aby wzmocnić sprawny przepływ informacji i koordynację działań są w tym dniu" - zapewnił ratusz.

Od rana wyłączenia ruchu w Alejach Jerozolimskich, komunikacja na objazdach

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak przekazał w środę wieczorem, że prace związane z zabezpieczeniem trasy przemarszu rozpoczną się już nad ranem od ronda Czterdziestolatka w pobliżu Dworca Centralnego. - Przy czym ruch na rondzie Czterdziestolatka nie zostanie wstrzymany, po prostu nie będzie możliwości zjazdu w kierunku ronda Dmowskiego - doprecyzował.

Jak wyjaśnił prace zabezpieczające będą się stopniowo przesuwać się w kierunku ronda Waszyngtona, gdzie rano się zakończą. - Około godziny 8 nie będzie już możliwości przejazdu jakiegokolwiek przez Aleje Jerozolimskie na tym odcinku - zaznaczył rzecznik KSP.

- Przed nami jest jeden najważniejszy cel: zapewnienie bezpieczeństwa - podkreślił Sylwester Marczak. Jak dodał standardowo "jednym z wariantów, które uwzględniamy, jest zagrożenie o charakterze chociażby terrorystycznym". - Dlatego tutaj apel do wszystkich osób, które będą brały udział w rożnego rodzaju wydarzeniach w Warszawie, że jeżeli zauważymy jakieś niepokojące sytuację prosimy o bezpośredni sygnał do nas, nie ma błahych informacji, które nas by nie interesowały - apelował.

Marsz narodowców w 2020 roku TVN24

Zmiany w organizacji ruchu 11 listopada

W Święto Niepodległości spodziewane są także duże zmiany tras autobusów i tramwajów. W miarę zamykania przez policję dla ruchu kolejnych ulic, pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego będą kierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnym, ich trasy mogą być także skracane. CZYTAJ WIĘCEJ O ZMIANACH W KOMUNIKACJI>>>

Miasto zachęca do korzystania z metra. choć jednocześnie przypomina, że od godziny 21.00 na pierwszej linii rozpoczną się planowane prace modernizacyjne. Utrudnień nie będzie jednak w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Przez całą dobę 11 listopada będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w I i II strefie biletowej. "Pasażerowie z biletami 'kartonikowymi' ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, korzystając z pociągów Kolei Mazowieckich, muszą trwale napisać na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-godzinnym, czyli np. 11.11.2021 godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować, na przykład u kierownika pociągu" - informuje ratusz.

Dodaje, że przez cały dzień pasażerom Warszawskiego Transportu Publicznego będzie pomagało ponad 20 informatorów, którzy w kluczowych miejscach pokierują pasażerów do najlepszego dostępnego środka transportu. Będzie też rozstawionych 60 posterunków nadzoru ruchu.

W obawie o bezpieczeństwo wojewoda Konstanty Radziwiłł polecił prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu usunięcie z ronda Dmowskiego, gdzie trwa remont, materiałów budowlanych. Drogowcy wyliczyli, że usunęli około 400 ton kostki brukowej, chodników i krawężników, które będzie trzeba przywieźć tam z powrotem. Wojewoda zażądał też, aby z Alej Jerozolimskich zniknęły ławki, kosze czy stacje rowerów miejskich Veturilo. Przezornie drogowcy "opakowali" też fotoradary na moście Poniatowskiego czarną folią.

Mimo decyzji ratusza i sądów, marsz narodowców tak przejdzie

Kilka tygodni trwało zamieszanie z rejestracją marszu narodowców jako zgromadzenia cyklicznego. Zgodnie z obowiązującym rozstrzygnięciem sądu apelacyjnego marsz ten nie został zarejestrowany jako takie zgromadzenie. Warszawski sąd apelacyjny 29 października utrzymał w mocy uchylenie decyzji wojewody mazowieckiego o rejestracji marszu. Dwa dni wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji tego cyklicznego wydarzenia. Tym samym SO uwzględnił odwołanie warszawskiego ratusza w tej sprawie.

W sprawie tej interweniował też prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który złożył do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. Domagał się w niej uchylenia decyzji zakazującej rejestracji marszu jako zgromadzenia cyklicznego. Prokurator generalny zawnioskował przy tym do sądu apelacyjnego o wstrzymanie tej decyzji. W poniedziałek poinformowano, że Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji sądu. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Sąd Najwyższy poinformował, że skarga nadzwyczajna została z powodów formalnych zwrócona do sądu apelacyjnego.

Mimo negatywnej decyzji władz stolicy oraz sądów organizatorzy zapowiedzieli, że to wydarzenie się odbędzie. - Wciąż szukamy legalnych rozwiązań, a jednym z nich może być zmiana trasy - mówił w niedzielę prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.

Ostatecznie, decyzją Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, marsz będzie miał charakter państwowy. Decyzję tę ogłosiła we wtorek w Sejmie Anita Czerwińska, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Zaapelowała też o "godne przejście marszu, który nie traci swojego społecznego charakteru".

Marsz narodowców w 2020 roku Tomasz Gzell / PAP

Autor:mp/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP