Zamknięty wiadukt nad torami w Pruszkowie. Drogowcy wyznaczyli objazdy

Utrudnienia

Na czas zamknięcia wiaduktu wyznaczono objazdy. Dla pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony od strony północnej został poprowadzony DW 701 do Żbikowskiej, dalej Przejazdową do Solidarności. Następnie w Przyszłości do DW 719 (Grodziska). Ostatni odcinek objazdu wyznaczony został aleją Wojska Polskiego do Alej Jerozolimskich do włączenia DW 719 w Prusa. W przeciwnym kierunku ruch będzie prowadzony analogicznie.