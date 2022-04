Śmiertelny wypadek na krajowej "50". Droga zablokowana

Do wypadku doszło około godziny 9.30 na wysokości miejscowości Rządza. Początkowo ze zgłoszenia, które wpłynęło do strażaków, wynikało że ciężarówka zderzyła się z dwoma samochodami osobowymi. Okazało się jednak, że w wypadku uczestniczyło jedno auto osobowe. - Na miejscu trwają działania. To początek akcji ratunkowej. Są osoby poszkodowane - przekazał początkowo Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Jak ustalił nasz reporter Artur Węgrzynowicz, w wypadku zginął kierowca mercedesa. Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by go wydostać. - Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, po której obu stronach rosną drzewa. Oba samochodu znalazły się poza jezdnią. Są mocno uszkodzone. Ciężarówka to ciągnik siodłowy z naczepą. Jest zakopana w ziemi, uderzyła też w drzewa - relacjonuje Węgrzynowicz.