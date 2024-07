Ranił nastolatków, bo się bronił? Zwrot w sprawie nożownika

Dwóch 15-latków trafiło w poniedziałek do szpitala po tym, jak zostali zranieni nożem w Lesie Bródnowskim. W sprawie zatrzymano 25-latka, który miał być agresorem, jednak teraz policja ma dowody, że pierwsi zaatakowali nastolatkowie. Zatrzymano łącznie czterech nieletnich. Wśród nich jest 13-latka.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Młodszy aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji przekazał wówczas, że o godzinie 15 policja przyjęła zgłoszenie o 25-letnim obcokrajowcu, który miał zaatakować dwóch 15-latków w Lesie Bródnowskim. Poinformował, że nastolatkowie w wyniku obrażeń trafili do szpitala.

Nastolatkowie mieli zaatakować pierwsi

We wtorek nastąpił zwrot w sprawie.

"W związku z wczorajszym zdarzeniem w lesie przy ulicy Głębockiej 15, poza 25-letnim mężczyzną policjanci zatrzymali także inne cztery osoby obecne na miejscu w chwili zdarzenia. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy wskazuje na to, że dopuściły się one przestępstwa na 25-latku" - napisała w mediach społecznościowych stołeczna komenda.

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, 13-letnia dziewczynka umówiła się z 25-latkiem w lesie. Kiedy ten przyjechał na miejsce, nastolatkowie (dwóch 15-latków oraz 16-latek) mieli zabrać mu kluczyki do auta oraz telefon. Ten chwycił za nóż i ranił dwóch chłopców.

Rany kłute klatki piersiowej

- Dwóch zaatakowanych to 15-latkowie z Ukrainy. Jeden miał dwie rany kłute w okolicy klatki piersiowej. Obrażenia drugiego były mniej poważne - była to rana cięta ramienia, jeszcze tego samego dnia został wyprowadzony ze szpitala przez policjantów - ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Napastnik został zatrzymany około 500 metrów od miejsca ataku. To obywatel Uzbekistanu - dowiedział się Węgrzynowicz.