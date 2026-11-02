Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Targówek

Nowy PSZOK rozpoczyna działalność

|
Nowy PSZOK na Targówku
Właściwa segregacja śmieci wyzwaniem dla Polaków (wideo archiwalne)
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Na Targówku, przy ulicy Zabranieckiej, powstał nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. To szóste takie miejsce w Warszawie.

Nowy punkt przy ulicy Zabranieckiej 4, prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, działać będzie w tych samych dniach i godzinach co pozostałe PSZOK-i, czyli sześć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godzinach 7-20, a w soboty w godzinach 9-17 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i Wielkiej Soboty.

Nowy PSZOK na Targówku
Nowy PSZOK na Targówku
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Co można oddać do PSZOK?

Do PSZOK-ów mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać posegregowane odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych, między innymi zniszczone meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie, żarówki, odpady tekstylne, odpady zielone i chemikalia.

Jak segregować odpady
Jak segregować odpady

Sześć punktów

Razem z punktem na Targówku w Warszawie będzie sześć PSZOK-ów. Pięć pozostałych znajduje się na Białołęce przy ul. Płytowej 1 i Kopijników 12, na Bielanach - ul. Kampinoska 1, Mokotowie - ul. Zawodzie 18 i na Woli - ul. Tatarska 2/4.

Nowy PSZOK na Targówku
Nowy PSZOK na Targówku
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Oprócz stacjonarnych punktów po mieście jeżdżą również mobilne punkty, które odwiedzają każdą dzielnicę. Przyjmują odpady w poniedziałki, środy i soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 31 grudnia oraz Wielkiej Soboty) podczas półtoragodzinnego postoju. Zatrzymują się w 70 różnych lokalizacjach miasta. Przyjmują między innymi elektroodpady, baterie, żarówki, zniszczone tekstylia i rozpuszczalniki.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
OdpadyŚmieciEkologia
Czytaj także:
Obok szpitala w Otwocku powstanie schron
Będzie nowy schron. Wybudują go obok szpitala
Okolice
Kolizja w miejscowości Nowinki pod Piasecznem
Dachował i rozbił samochód na drzewach
Okolice
3,5-letni Kacper zmarł w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim
"Powinien być zakaz umierania dzieci. To nie powinno się dziać nikomu”
Okolice
Koń biegał samopas po ulicach Wawra
Wielka Wawerska. Biegał po ulicach, wcześniej zrzucił właścicielkę
Wawer
RPO chce wyjaśnień w sprawie wydarzeń przed cmentarzem na Służewie (zdj. ilustracyjne)
Interwencja policji wobec męża Danuty Holeckiej. Jest reakcja RPO
Mokotów
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Ostateczne inspekcje i jazdy testowe przed otwarciem nowego odcinka metra
Bemowo
W niegrabionych liściach legowiska robią jeże (zdj. ilustracyjne)
Ograniczają grabienie liści. Dendrolog wyjaśnia dlaczego
Śródmieście
Sprawa trafiła już do prokuratury
Agresywny kierowca Porsche stawił się w prokuraturze. Usłyszał zarzuty
Mokotów
Obraz "Dama z wachlarzem"
Przez dekady uznawano ją za zaginioną. Wróciła do Wilanowa
Kultura
Były samorządowiec i jego żona skazani za wyłudzenia od rolników (zdj. ilustracyjne)
"Mieli pełną świadomość". Były radny i żona skazani, w tle miliony złotych
Okolice
Wypadek na drodze krajowej numer 48
Nieprzytomna 19-latka w samochodzie. "Uciskały ją pasy"
Okolice
Zderzenie kilku aut w Radzyminie
Chciała zatrzymać pijanego kierowcę. Obywatelski pościg zakończył się zderzeniem
Okolice
Policyjna akcja "Znicz"
Drogowy bilans weekendu. Jest jedna dobra wiadomość
Ulice
Piesek biegał po S7
Przestraszony pies na ruchliwej trasie. "Co chwilę wbiegał na jezdnię"
Okolice
Pijany kierowca wjechał w stado krów
Wjechał w krowy w Jednorożcu. Żadna nie przeżyła
Okolice
Akcja policji w wypożyczalni w Rzeszowie
Zginął mercedes wart 800 tysięcy. 35-latka zatrzymano, gdy przyszedł po kolejne auto
Białołęka
Policja podczas manifestacji przed siedzibą TK w Alei Szucha
Obrażał policjantów przed Trybunałem. Wyrok zapadł natychmiast
Śródmieście
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja wobec męża Danuty Holeckiej. Sprawa znajdzie finał w sądzie
Ursynów
Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Miała 2,5 promila, zatrzymała się na drzewach. Pasażerowie ranni
Okolice
Na posesji w Garwolinie odnaleziono ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli ciało z szamba. Pierwsze ustalenia policji
Okolice
Poniedziałkowy poranek przed siedzibą TK
Aleja Szucha zamknięta. Co się dzieje przed Trybunałem?
Śródmieście
Osiedle Modern Mokotów
Z fabryk do biurowców, z biurowców do mieszkań. "Mordor" się zmienia
Dariusz Gałązka
Tramwaje na ulicy Stawki
W tym roku naprawiali torowisko już trzy razy. A to nie koniec
Piotr Bakalarski
Surowsza kara dla drogowego recydywisty po apelacji prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Przekroczył prędkość, złamał zakaz, musi opuścić Polskę
Okolice
Nowa siedziba PKP na wizualizacjach
55 metrów wysokości, 14 pięter. Kolejarze pokazali koncepcję nowego biurowca
Dariusz Gałązka
Warszawa, 31.10.2026. Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Komendant główny policji pisze do funkcjonariuszy. "Nie pozwolę"
Śródmieście
Bogdan Święczkowski chciał wejść do budynku TK
Święczkowski próbował wejść do Trybunału
Śródmieście
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Wypadki, nietrzeźwi kierowcy. Policja o sytuacji na drogach
Ulice
Akcja "Znicz"
Są przy cmentarzach i na drogach. Na to zwracają szczególną uwagę
Ulice
Przystanek WKD Warszawa Raków
Koniec ze wspinaczką po schodach. Przebudują ważny przystanek
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki