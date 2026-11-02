Targówek Nowy PSZOK rozpoczyna działalność Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Właściwa segregacja śmieci wyzwaniem dla Polaków (wideo archiwalne) Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Nowy punkt przy ulicy Zabranieckiej 4, prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, działać będzie w tych samych dniach i godzinach co pozostałe PSZOK-i, czyli sześć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godzinach 7-20, a w soboty w godzinach 9-17 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i Wielkiej Soboty.

Nowy PSZOK na Targówku Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Co można oddać do PSZOK?

Do PSZOK-ów mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać posegregowane odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych, między innymi zniszczone meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie, żarówki, odpady tekstylne, odpady zielone i chemikalia.

Jak segregować odpady

Sześć punktów

Razem z punktem na Targówku w Warszawie będzie sześć PSZOK-ów. Pięć pozostałych znajduje się na Białołęce przy ul. Płytowej 1 i Kopijników 12, na Bielanach - ul. Kampinoska 1, Mokotowie - ul. Zawodzie 18 i na Woli - ul. Tatarska 2/4.

Nowy PSZOK na Targówku Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Oprócz stacjonarnych punktów po mieście jeżdżą również mobilne punkty, które odwiedzają każdą dzielnicę. Przyjmują odpady w poniedziałki, środy i soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 31 grudnia oraz Wielkiej Soboty) podczas półtoragodzinnego postoju. Zatrzymują się w 70 różnych lokalizacjach miasta. Przyjmują między innymi elektroodpady, baterie, żarówki, zniszczone tekstylia i rozpuszczalniki.