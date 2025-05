Trzaskowski w pięć lat stracił ponad 26 tysięcy wyborców w Warszawie

"Rafał Trzaskowski bez zbędnej zwłoki powinien skierować swój przekaz do tego elektoratu konserwatywnego"

W niedzielnych wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski dostał 460 616 głosów w Warszawie, to o ponad 26 tysięcy mniej niż w pierwszej turze wyborów w 2020 roku.

Według danych przedstawionych w poniedziałek przez Państwową Komisję Wyborczą, Trzaskowski uzyskał w pierwszej turze wyborów 460 616 głosów warszawiaków, co dało mu 42,27 proc. poparcia wśród mieszkańców stolicy. Trzaskowski wygrał we wszystkich 18 dzielnicach. Najlepiej wypadł w Wilanowie, na Ursynowie oraz na Bemowie. W 12 dzielnicach przekroczył 40 procent.

Krótsza kampania, więcej głosów

O urząd prezydenta RP Rafał Trzaskowski ubiega się drugi raz. Po raz pierwszy wystartował w wyborach pięć lat temu. W 2020 roku kampania Trzaskowskiego miała nieco inny wymiar. Początkowo kandydatką KO była Małgorzata Kidawa-Błońska. W związku z sondażami, które pokazywały spadek poparcia dla niej, jeszcze w maju przed wyborami pojawiły się doniesienia o jej rezygnacji i zmianie kandydata, co ostatecznie sama Kidawa-Błońska wkrótce ogłosiła.

Kidawa-Błońska rezygnuje z walki o prezydenturę Źródło: TVN24

Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej poinformował tego samego dnia, że nowym kandydatem partii będzie Rafał Trzaskowski. Pełniący funkcję prezydenta Warszawy Trzaskowski miał wówczas znacznie mniej czasu, by przekonać do siebie wyborców, niż w tym roku. Pierwsza tura wyborów w 2020 roku odbyła się 28 czerwca, a druga 12 lipca. Pierwotnie głosowanie planowano na 10 maja 2020 roku, ale z powodu pandemii COVID-19 zostało ono przełożone.

Mimo podmiany kandydata na "ostatnią chwilę" KO mogła pochwalić się dobrym wynikiem. Trzaskowski przeszedł do drugiej tury wyborów. Jednak ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda zdobył ostatecznie 51,03 procent głosów, a Rafał Trzaskowski - 48,97 procent. Każdego kandydata poparło ponad 10 milionów wyborców. Różnica głosów wyniosła nieco ponad 420 tysięcy.

Dane Państwowej Komisji Wyborczej pokazują, że w 2020 roku, gdy Trzaskowski startował na urząd prezydenta RP, przekonał do siebie znacznie więcej mieszkańców stolicy. Wówczas głos na niego w pierwszej turze wyborów oddało 486 876 warszawiaków. To przełożyło się na wynik 47,58 proc. Oznacza to, że w pięć lat Trzaskowski stracił ponad 26 tysięcy głosów w stolicy, czyli ponad pięć procent.