Zraszacze wróciły na jezdnię, by nie tworzyła się "szklanka"
Przez kilka ostatnich nocy na wjeździe do tunelu Wisłostrady w stronę Mokotowa drogowcy modernizowali dysze systemu, który zapobiega oblodzeniu jezdni. Działał tu już wcześniej, ale został zdemontowany przed wakacyjnymi frezowaniami nawierzchni.
Systemem na co dzień opiekuje się Zarząd Oczyszczania Miasta.
Nie dopuszcza do powstania "szklanki"
Co to za system i jak działa? W mroźne dni na wjazdach i wyjazdach z tunelu Wisłostrady można zauważyć tryskające z jezdni strumienie. To właśnie automatyczny system do zapobiegania gołoledzi, który na Wisłostradzie działa od 2003 roku.
Przy wjazdach i wyjazdach z tunelu znajdują się stacje pomiarowe, które na bieżąco zbierają i analizują dane meteorologiczne z czujników, które są zamontowane także w jezdni. Stacje są dwie, na południowym i północnym krańcu, i działają niezależenie od siebie, ponieważ nawet na tak krótkim odcinku lokalne warunki mogą się różnić. Gdy parametry wskazują, że pojawia się ryzyko zamarzania wilgoci, system włącza się.
"Uruchamia się w odpowiednim momencie i nie dopuszcza do powstania 'szklanki' na drodze – z dysz, w specjalnie zaprogramowanych sekwencjach, automatycznie rozpylany jest środek zapobiegający oblodzeniu" - wyjaśnił Zarząd Dróg Miejskich.
W kilkusekundowych odstępach łącznie mogą działać 44 takie punkty, w zaprogramowanych sekwencjach, aby odpowiednio zabezpieczyć nawierzchnię.
Bliskość rzeki sprzyja oblodzeniu
Miejsce, w którym działa system wybrano nieprzypadkowo. Z powodu sąsiedztwa rzeki, wilgotność i temperatura przy pochyłych wjazdach do tunelu mogą różnić się od warunków panujących w środku miasta, dynamiczniej się też zmieniają.
System zapobiegający oblodzeniu jezdni pozwala na jej zabezpieczenie we właściwym momencie i nie dopuszcza do powstania oblodzenia.
System częściowo zastępuje w tym miejscu pracę pługoposypywarek. Ich działania w tej lokalizacji są niezbędne przy intensywnych opadach śniegu, który trzeba spłużyć, by nie odkładał się na jezdni.
To niejedyne miejsce w Warszawie, gdzie zastosowane jest takie rozwiązanie. Podobny system znajduje się przy Lotnisku Chopina oraz na Południowej Obwodnicy Warszawy.