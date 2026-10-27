Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Zraszacze wróciły na jezdnię, by nie tworzyła się "szklanka"

|
Montaż systemu zapobiegającemu oblodzeniu jezdni
Marznące opady w Warszawie
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: ZDM Warszawa
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Na jezdni przed tunelem Wisłostrady znów pojawiły się zraszacze. To element systemu zapobiegającego oblodzeniu drogi. Gdy parametry wskazują na ryzyko zamarzania wilgoci, z dysz rozpylany jest środek chemiczny.

Przez kilka ostatnich nocy na wjeździe do tunelu Wisłostrady w stronę Mokotowa drogowcy modernizowali dysze systemu, który zapobiega oblodzeniu jezdni. Działał tu już wcześniej, ale został zdemontowany przed wakacyjnymi frezowaniami nawierzchni.

Montaż systemu zapobiegającemu oblodzeniu jezdni
Montaż systemu zapobiegającemu oblodzeniu jezdni
Montaż systemu zapobiegającemu oblodzeniu jezdni
Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa
Montaż systemu zapobiegającemu oblodzeniu jezdni
Montaż systemu zapobiegającemu oblodzeniu jezdni
Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa
Montaż systemu zapobiegającemu oblodzeniu jezdni
Montaż systemu zapobiegającemu oblodzeniu jezdni
Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa
Montaż systemu zapobiegającemu oblodzeniu jezdni
Montaż systemu zapobiegającemu oblodzeniu jezdni
Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

Systemem na co dzień opiekuje się Zarząd Oczyszczania Miasta.

Nie dopuszcza do powstania "szklanki"

Co to za system i jak działa? W mroźne dni na wjazdach i wyjazdach z tunelu Wisłostrady można zauważyć tryskające z jezdni strumienie. To właśnie automatyczny system do zapobiegania gołoledzi, który na Wisłostradzie działa od 2003 roku.

Przy wjazdach i wyjazdach z tunelu znajdują się stacje pomiarowe, które na bieżąco zbierają i analizują dane meteorologiczne z czujników, które są zamontowane także w jezdni. Stacje są dwie, na południowym i północnym krańcu, i działają niezależenie od siebie, ponieważ nawet na tak krótkim odcinku lokalne warunki mogą się różnić. Gdy parametry wskazują, że pojawia się ryzyko zamarzania wilgoci, system włącza się.

"Uruchamia się w odpowiednim momencie i nie dopuszcza do powstania 'szklanki' na drodze – z dysz, w specjalnie zaprogramowanych sekwencjach, automatycznie rozpylany jest środek zapobiegający oblodzeniu" - wyjaśnił Zarząd Dróg Miejskich.

System zapobiegający oblodzeniu w rejonie tunelu Wisłostrady
System zapobiegający oblodzeniu w rejonie tunelu Wisłostrady
Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

W kilkusekundowych odstępach łącznie mogą działać 44 takie punkty, w zaprogramowanych sekwencjach, aby odpowiednio zabezpieczyć nawierzchnię.

Bliskość rzeki sprzyja oblodzeniu

Miejsce, w którym działa system wybrano nieprzypadkowo. Z powodu sąsiedztwa rzeki, wilgotność i temperatura przy pochyłych wjazdach do tunelu mogą różnić się od warunków panujących w środku miasta, dynamiczniej się też zmieniają.

System zapobiegający oblodzeniu jezdni pozwala na jej zabezpieczenie we właściwym momencie i nie dopuszcza do powstania oblodzenia.

System zapobiegający oblodzeniu w rejonie tunelu Wisłostrady
System zapobiegający oblodzeniu w rejonie tunelu Wisłostrady
Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

System częściowo zastępuje w tym miejscu pracę pługoposypywarek. Ich działania w tej lokalizacji są niezbędne przy intensywnych opadach śniegu, który trzeba spłużyć, by nie odkładał się na jezdni.

To niejedyne miejsce w Warszawie, gdzie zastosowane jest takie rozwiązanie. Podobny system znajduje się przy Lotnisku Chopina oraz na Południowej Obwodnicy Warszawy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Zimaruch drogowypogoda
Czytaj także:
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Wjechał na torowisko, utknął w rozchodniku. Autobus zablokował tramwaje
Mokotów
Rozbiórka bloków na osiedlu Dudziarska
Rozbiórka "osiedla grozy". Ciężki sprzęt burzy bloki
Praga Południe
Wypadek z udziałem rowerzysty (zdjęcie ilustracyjne)
Jechali w tym samym kierunku, doszło do zderzenia. Rowerzysta zginął
Okolice
Akwarela Zygmunta Vogla "Widok Łazienek od strony północnej" została zabytkiem
Po wojnie obraz zaginął, "dziś znów jest tam, gdzie jego miejsce"
Śródmieście
15-latek został zatrzymany
Zastraszony nożem 14-latek stracił motorower. Policja zatrzymała 15-latka
Mazowieckie
Kolizja na autostradzie A2
Rajd po A2 zakończył na barierach. Auto 18-latka stanęło w płomieniach
Okolice
W torbie przewoził narkotyki
W aucie przewoził 17 kilogramów narkotyków
Okolice
W Wiśle koło Mostu Świętokrzyskiego odnaleziono ciało
Akcja służb przy Moście Świętokrzyskim, znaleziono zwłoki
Praga Północ
Nasadzenia zieleni na Rondzie de Gaulle'a
Tak zmienia się rondo z najsłynniejszą palmą w Polsce
Śródmieście
Policyjna kontrola na drodze krajowej numer 50
Ponad 1200 skontrolowanych kierowców, 10 było pod wpływem narkotyków
Okolice
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Dwie kolizje na trasie S2. Kierowcy utknęli w korku
Wawer
Śmierć na plebanii w Drobinie
Śmierć na plebanii. Sąd nie zgodził się na umorzenie śledztwa
Okolice
Panorama Warszawy w porannej mgle
Oszronione szyby aut i gęsta mgła. Chłodny poranek w stolicy
Śródmieście
Pracownik sklepu podejrzany o kradzież z sejfu
Zatrudnił się w sklepie, dwa dni później ukradł pieniądze z sejfu
Śródmieście
Mężczyzna ruszył z siekierą na policjantów
Ruszył z siekierą na policjantów. Nagranie
Mokotów
Ruszą dodatkowe cmentarne linie
28 linii cmentarnych na Wszystkich Świętych. Są nowości
Piotr Bakalarski
Pomnik gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego
"Genialny strateg i niezłomny żołnierz". Nowy pomnik w Warszawie
Mokotów
Wraca sprawa zniszczenia dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego
Sprawa dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego. Prokuratura odmówiła śledztwa
Śródmieście
Ciężarówka przechyliła się na bok
Ciężarówka przechyliła się i oparła o ekrany
Okolice
Kontener na odpady przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich
Godła wśród odpadów przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich
Klaudia Kamieniarz
Kierująca wjechała w przystanek
Pomyliła gaz z hamulcem, wjechała w przystanek
Ursynów
Podejrzany w piątek trafił do polskiego aresztu
Koniec ucieczki Różowej Pantery. Podejrzany o głośny napad usłyszał zarzuty
Klaudia Ziółkowska
Znęcał się nad rodzicami, kradł i niszczył mienie (zdjęcie ilustracyjne)
Znęcał się nad rodzicami, kradł i niszczył
Okolice
Uszkodzona sieć trakcyjna
Kierowca ciężarówki zerwał sieć trakcyjną. Tramwaje nie kursowały
Żoliborz
W aucie przewoził zwłoki kolegi
Pijany przewoził zwłoki mężczyzny. "Wydawało mu się, że kolega zasnął"
RADOM
Zderzenie z udziałem radiozowu
Zderzenie z udziałem radiowozu na zjeździe z autostrady
Okolice
Akcja strażników granicznych na Lotnisku Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina, mandat dla właściciela srebrnej walizki
Włochy
31-latek został zatrzymany
Wymachiwał siekierą na ulicy. Policjant rozpoznał go w autobusie
Śródmieście
Bartosz Malewski
"Usłyszałem głośne, mocne walenie w drzwi"
Wola
Kierujący wjechał do rowu
Wjechał do przydrożnego rowu, zostawił pasażerkę
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki