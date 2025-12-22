Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Zderzenie dwóch pociągów. Są poszkodowani

Zderzenie dwóch pociągów WKD
Biletomat WKD (nagrania archiwalne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Na stacji WKD Śródmieście doszło do zderzenia dwóch pociągów. Stacja jest zablokowana. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że mogą występować poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów. Policja przekazała, że poszkodowane zostały dwie pasażerki.

- Potwierdzam najechanie pociągu na drugi skład około godziny 18.05. W zdarzeniu uczestniczyły pociągi numer 230 i 1105 - przekazał nam po godzinie 18 Krzysztof Kulesza, rzecznik Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Później dodał: - Ustalamy, co z ewentualnymi osobami poszkodowanymi. Stacja Śródmieście WKD jest zablokowana do czasu usunięcia składów.

Czołowe zderzenie, dwie pasażerki w szpitalu

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl poinformował, że dwie osoby już pojechały do szpitala, a dwóm kolejnym pomoc udzielana jest na miejscu. - WKD Śródmieście to ostatnia stacja końcowa dla pociągów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W tym miejscu pociągi korzystają z rozjazdu i zawracają. To było czołowe zderzenie. Skład wjeżdżający uderzył w pociąg stojący - dowiedział się Węgrzynowicz. Jak dodał, "prawdopodobnie doszło do awarii rozjazdu lub błędu człowieka".

- Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu są służby techniczne, które skupiają się na dokładnym ustaleniu przyczyn zdarzenia - zaznacza nasz reporter.

Informacje te potwierdziła policja. - Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 18. Dotyczyło najechania jednego pociągu na drugi podczas ruszania na stacji WKD Warszawa Śródmieście. Dwie pasażerki jednego z pociągów zostały przetransportowane do szpitala. Maszyniści obu składów są trzeźwi - mówi nam Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak zaznacza, na miejscu pracują policjanci, którzy ściśle współpracują ze służbami kolei.

Zderzenie dwóch pociągów WKD
Zderzenie dwóch pociągów WKD
Zderzenie dwóch pociągów WKD
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie dwóch pociągów WKD
Zderzenie dwóch pociągów WKD
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie dwóch pociągów WKD
Zderzenie dwóch pociągów WKD
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

"Poważne utrudnienia"

O utrudnieniach informuje Zarząd Transportu Miejskiego. "Warszawska Kolej Dojazdowa uprzejmie informuje, że z powodu kolizji dwóch pociągów WKD na stacji Warszawa Śródmieście WKD będą występować poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów.

Pociągi nie kursują na odcinku Warszawa Śródmieście WKD < — > Komorów" - podano.

"Do czasu wykonania awaryjnego zjazdu uszkodzonych składów zamknięty zostaje tor nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na odcinku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD. Pociągi jadące z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka będą miały skróconą trasę i będą obracane w Komorowie z powrotem w kierunku Grodziska Mazowieckiego i Komorowa" - czytamy z kolei w komunikacie WKD z godziny 18.40.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

