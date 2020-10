Zabójstwo na plebanii. Śledztwo ostatecznie umorzone

Sąd uwzględnił jej wniosek orzekając wobec Jana B. internację, co oznacza, że trafił on na leczenie psychiatryczne w zakładzie zamkniętym.

Kilkanaście ciosów w głowę

Do zdarzenia, którego Jan B. jest sprawcą, doszło w kwietniu 2019 roku na plebanii kościoła św. Augustyna przy ul. Nowolipki w Warszawie. 41-latek zaatakował tam wówczas 64-letniego Marka T., który do kościoła przyjechał z żoną. Podczas zdarzenia kobieta spowiadała się, a pokrzywdzony poszedł z wizytą do księdza na plebanię. Sprawca miał kilkukrotnie uderzyć Marka T., a następnie położyć go na posadzce kościoła. Na pomoc pokrzywdzonemu ruszył ksiądz, który także został zaatakowany przez Jana B. Duchowny powiadomił o zdarzeniu policję i pogotowie. Po reanimacji pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.