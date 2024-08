Niewielka część wróciła. "Doceniamy odwagę cywilną"

- Bardzo cieszymy się, że chociaż niewielka część maków wróciła. Dziękujemy tym, którzy zreflektowali się i postanowili naprawić swój błąd. Doceniamy też ich odwagę cywilną, która pozwoliła się do tego błędu przyznać. Wierzymy, że to będzie lekcja historii, że przesłanie instalacji zapadnie im w pamiętać na długo - powiedział Supeł.

Wcześniej maki niedaleko Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie pojawiły się za zgodą Dowództwa Garnizonu Warszawa i miały tam pozostać do początku września, aby były widoczne także podczas obchodów rocznicowych wybuchu II wojny światowej. W akcję przygotowania instalacji zaangażowali się wolontariusze, harcerze ze Szczepu 69. im. Bohaterów Monte-Cassino ze stołecznego Ursynowa, strażacy-ochotnicy z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Płock-Podolszyce, a także mieszkańcy Warszawy i przebywający w stolicy turyści.

Cel: upowszechnić symbole narodowe w życiu codziennym

Letnia rezydencja marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego

W ramach obchodów 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Stadzie Ogierów w Łącku odbędą się dwudniowe Ogólnopolskie Zawody w Skokach przez Przeszkody - rozpoczną się 31 sierpnia i potrwają do 1 września. Jak zapowiadają organizatorzy, "zawody będą pełne nawiązań do chlubnych, wielowiekowych tradycji oręża polskiego, aby w ten sposób uczcić pamięć o bohaterstwie żołnierzy Wojska Polskiego, a zwłaszcza kawalerii II Rzeczpospolitej".

W latach 1938-1939 na terenie stada w Łącku znajdowała się letnia rezydencja generalnego inspektora Sił Zbrojnych marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Hodowla ściśle współpracowała z 4. Pułkiem Strzelców Konnych, jednostką kawalerii Wojska Polskiego stacjonującej w Płocku w latach 1922-1939. Pułk przyporządkowano do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, a po wybuchu II wojny światowej wszedł on w skład Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa, której kwatera we wrześniu 1939 roku mieściła się właśnie na terenie stadniny.