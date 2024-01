Dzieci na operacje jeżdżą samochodzikiem. "Są zachwycone, potrafią nawet zapomnieć o rodzicach"

Na salę operacyjną w Centrum Opieki Medycznej "Kopernik" mali pacjenci mogą wjechać samochodzikiem. Do wyboru mają czerwony lub biały. Przejażdżka ma zmniejszyć ich stres przed zabiegiem. Pomaga też rodzicom.

Samochodzik jest pomysłem na przygotowanie dzieci do znieczulenia przed operacją. - Dla dziecka sam szpital to już jest stres, który potęgują sam zabieg operacyjny i rozłąka z rodzicami w sali operacyjnej - mówi dr Wiaczesław Puchalski, koordynator oddziału anestezjologii Centrum Opieki Medycznej "Kopernik". . I przypomina, że istnieją różne metody na zmniejszenie stresu u dzieci przed operacją m.in. psychologiczne czy farmakologiczne. - Samochodziki to nie nowość. Są popularne na Zachodzie, głównie w Stanach Zjednoczonych - dodaje.

Samochodzikiem na salę operacyjną Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"

"Dziecko potrafi zapomnieć o rodzicach, nie powiedzieć pa pa"

Jak podkreśla lekarz, na samochodziki dzieci reagują wyjątkowo. - Kiedy dziecko wsiada do autka i wjeżdża nim na salę operacyjną, jest zachwycone. To jest dla niego coś nowego i potrafi nawet zapomnieć o rodzicach, nie powiedzieć pa pa i odjechać. Na sali stoi kosmiczny sprzęt, aparat do znieczulenia, maseczki. Dla dziecka to zabawa - opisuje Puchalski. I dodaje, że przejazd dziecka autkiem na zabieg w jakimś stopniu jest też odstresowaniem dla rodziców.

- Dzieci nie tylko nie denerwują się przed operacją, one zapominają o tym stresie również po operacji. Nie pamiętają, że operacja była, u nich zostaje w pamięci samochodzik, fajna jazda a potem, po operacji, widzą już rodziców - tłumaczy Puchalski. Wyjaśnia, że w ten sposób dziecko zapamiętuje tylko zabawę. Potem szybciej dochodzi do zdrowia.

Samochodzikiem na salę operacyjną Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"

Podczas jazdy obok małego pacjenta są lekarz i pielęgniarka anestezjologiczna, która asekuruje i ma w rękach pilota. - Dziecko w samochodziku nie wjedzie w ścianę, bo autem steruje personel - podkreśla Puchalski.

Dwa kolory do wyboru

Na operację w Centrum Opieki Medycznej "Kopernik" mali pacjenci mogą udać się jednym z dwóch samochodzików: białym lub czerwonym. - Są różnych rozmiarów. Dostosowujemy autko do wieku i stanu pacjenta. Samochodzikami mogą jeździć dzieci od 2 do 8 lat, do około 40 kilogramów wagi - wyjaśnia Puchalski.

Samochodzikiem na salę operacyjną Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"

Centrum Opieki Medycznej "Kopernik" samochodziki otrzymało od darczyńców. - To prezent od firmy Lexus Warszawa-Wola. Przyjechali przedstawiciele firmy i je nam przekazali. Byłem przy tym obecny, jako koordynator oddziału anestezjologii - tłumaczy Puchalski.

Personel używa samochodzików na zmianę. Jak przekazał lekarz, bardzo niewielki odsetek dzieci nie chce do autek wsiadać. Jeśli dochodzi do takiej sytuacji, stosowane są inne, bardziej klasyczne metody zmniejszania stresu..

