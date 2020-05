40 kilometrów na godzinę na Trasie Łazienkowskiej. Wiadukty przy Agrykoli wymagają do pilnego remontu

Do 40 kilometrów na godzinę zostanie ograniczona prędkość na wiaduktach Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli. Drogowcy wprowadzają dodatkowe środki bezpieczeństwa ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu. Zapowiadają, że latem zostanie rozpisany przetarg na jego gruntowny remont.

Ograniczenie prędkości na obu jezdniach

Na obu wiaduktach na odcinkach około 400 metrów prędkość zostanie ograniczona do 40 kilometrów na godzinę. Ponadto ograniczony zostanie dopuszczalny tonaż pojazdów, które mogą poruszać się skrajnie lewymi pasami. Po zmianach wyniesie on pięć ton. Jak szacują urzędnicy, przejazd wiaduktem potrwa około pół minuty dłużej, ale za to zmniejszy ryzyko dalszych uszkodzeń konstrukcji.