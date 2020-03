Łazienki Królewskie zamknięte z powodu koronawirusa. "Nie mamy już innego wyjścia"

Łazienki Królewskie zamknięte

"To dla nas trudna decyzja, której długo staraliśmy się uniknąć, ale obecnie nie mamy już innego wyjścia. Gdy na szali jest zdrowie pracowników oraz całego społeczeństwa, musimy wszyscy uznać tą wyższą konieczność wyrzeczenia się małych przyjemności w imię wspólnego dobra" - czytamy w poście.

Zamknięte zostały nie tylko Łazienki , ale również, już w ubiegłym tygodniu, park przy Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Jak informuje "Gazeta Stołeczna", władze Warszawy zwróciły się o zamknięcie obu zieleńców do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu oba parki podlegają.

Zakaz picia alkoholu na bulwarach

W czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wprowadził tymczasowy zakaz picia alkoholu na bulwarach wiślanych. To również reakcja na sygnały, że w tym miejscu licznie gromadzą się mieszkańcy stolicy.

- Chodzi nam o to, żeby ograniczyć spotkania i nie zbierać nawet w mniejszych grupach. Czym innym jest pójście z rodziną na spacer, a czym innym jest gromadzenie się w grupie, czy to na bulwarach, czy to na Polu Mokotowskim - mówił Trzaskowski.