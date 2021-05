Śmiertelny wypadek pod mostem. Śmigłowiec LPR lądował na plaży

Tragiczny wypadek w rejonie mostu Poniatowskiego. Do mężczyzny, który spadł po praskiej stronie przeprawy, wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Po wypadku przechodnie i rowerzyści udzielali pomocy mężczyźnie, który spadł z mostu. Pomagali też dotrzeć służbom, które wezwano na miejsce - relacjonuje. - Wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który szybko pojawił się na miejscu. Pilot chwilę krążył nad mostem, szukając dogodnego miejsca do lądowania i posadził maszynę na Poniatówce. Był to trudny manewr, ponieważ plaża nie jest duża, szczególnie teraz, gdy poziom Wisły jest dość wysoki. Do tego wszystko działo się w warunkach miejskich - dodaje.