94-letnia mieszkanka Łukowa wybrała się samotnie w podróż do Warszawy, by spotkać się z koleżanką na Starym Mieście. Na szczęście w pociągu poznała mężczyznę, który jej pomógł, bo na kobietę nikt nie czekał. Zawiadomił strażników, a ci wnuka starszej pani, której - jak się okazało - nie była to pierwsza taka wyprawa. Poprzednio bliscy odbierali ją z Krakowa.

Jak opisuje referat prasowy straży miejskiej w komunikacie, dochodziła godzina 16, gdy do strażników miejskich patrolujących Stare Miasto podszedł starszy mężczyzna. Wskazując na stojącą obok kobietę powiedział, że jechał z nią pociągiem z Siedlec do Warszawy. Kobieta powiedziała mu, że jedzie na spotkanie z koleżanką Jadzią. W trosce o seniorkę pomógł jej dotrzeć do katedry, gdzie miało dojść do spotkania.

Tam jednak nikt na kobietę nie czekał. Nie wiedziała jak wrócić do domu. Poprosiła, aby strażnicy wskazali jej drogę do dworca. Funkcjonariusze uznali jednak, że nie byłaby bezpieczna udając się samodzielnie w powrotną podróż i zaprosili ją do swojego posterunku przy Placu Zamkowym.

Karteczka z telefonem do syna

Ustalili, że kobieta jest 94-letnią mieszkanką, odległego o ponad 110 km od Warszawy, Łukowa. "Zdenerwowana seniorka nie potrafiła podać swojego adresu. Strażnicy poradzili jej, by sprawdziła, co ma w torbie. Wśród recept i innych drobiazgów znajdowała się karteczka z numerem telefonu. Kobieta powiedziała, że to numer do jej syna. Strażnicy skontaktowali się z mężczyzną, który obiecał, że ktoś z rodziny odbierze mamę. W oczekiwaniu na przyjazd bliskich, funkcjonariusze zrobili seniorce herbatę i przez blisko 2 godziny rozmawiali, by ją uspokoić. Przy okazji naprawili jej okulary, z których wypadało szkiełko" - relacjonuje stołeczna straż miejska.

Strażnicy miejscy pomogli zagubionej seniorce Straż miejska w Warszawie

Kobieta chętnie dzieliła się z nami swoim wspomnieniami z czasów okupacji w Łukowie, a także opowiadała, jak po wojnie odgruzowywała Warszawę.

Po ponad dwóch godzinach po babcię przyjechał wnuczek. Odbierając seniorkę podziękował strażnikom. Okazało się, że to nie pierwszy raz, kiedy po zagubioną seniorkę jej rodzina jechała do innego miasta. Wnuczek powiedział strażnikom, że poprzednim razem babcię trzeba było odbierać z Krakowa.

Strażnicy podkreślili, że umieszczona w torebce seniorki kartka z numerem kontaktowym do bliskich pomogła szybciej skontaktować się z jej rodziną.

Autorka/Autor:dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl