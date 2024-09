Jarosław Kaczyński pojawił się we wtorek na placu Piłsudskiego podczas kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. Tradycyjnie już doszło do przepychanek, do których pretekstem jest wieniec z tabliczką obwiniającą o katastrofę Lecha Kaczyńskiego. Poszkodowana została aktywistka znana jako Babcia Kasia, która trafiła do szpitala.

10 września, gdy przypadła kolejna "miesięcznica" katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński wystąpił na placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie znajdują się pomniki: Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od rana trwały tam przepychanki między politykami PiS a grupą protestujących. Policja oddzieliła strony kordonem. Wśród polityków poza Kaczyńskim był też m.in. szef klubu PiS Mariusz Błaszczak oraz posłowie - Zbigniew Bogucki i Anna Krupka.

Jarosław Kaczyński oburzony na wieniec i policję

Przed pomnikiem położono wieniec opatrzony napisem: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski".

Fakt ten skomentował lider PiS Jarosław Kaczyński. - Okazuje się, że nas, a mnie w szczególności wolno obrażać. Policja na to nie reaguje chociaż ma obowiązek reagować natychmiast. Odsyła nas do instytucji o których wiadomo, że w żadnym wypadku nie zareagują, bo już wielokrotnie to sprawdzaliśmy. Mówię tu o sądach - powiedział.

- Elementem, który nas tutaj sprowadza jest to, że wieniec, który to towarzystwo składa, w sposób niezwykle drastyczny obraża mojego świętej pamięci brata, a z drugiej strony jest oczywistym wpisaniem się w propagandę Putina - podkreślił. - To w moim przekonaniu jest zwykła agentura, która powinna być przez odpowiednie służby zlikwidowana, uwięziona albo wydana Ukraińcom. To też jest dobra metoda, bo oni mają na przykład inne sposoby działania - powiedział Kaczyński. Za "gigantyczny skandal" uznał, że "ten wieniec może leżeć"

Awantura przed pomnikiem smoleńskim PAP/Marcin Obara

Przepychanki przed pomnikiem. Babcia Kasia w szpitalu

Wieniec jest co miesiąc zarzewiem konfliktu między grupami. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące upadek aktywistki Katarzyny Augustynek, znanej szerzej jako Babcia Kasia. Kobieta niesie wieniec wraz z kilkoma innymi osobami. Mężczyźni w odblaskowych kamizelkach próbują ich prawdopodobnie zablokować. Po chwili do wszystkiego włącza się policja. Babcia Kasia przewraca się.

O sprawę zapytaliśmy policję. - We wtorek otrzymaliśmy zgłoszenie starszej kobiecie, która dostała urazu na placu Piłsudskiego. Została przetransportowana do szpitala - powiedział nam Jakub Pacyniak, rzecznik śródmiejskiej policji. Jak dodał, w szpitalu, kobieta złożyła zawiadomienie dotyczące "uszkodzenia ciała". - Policjanci będą ustalać okoliczności tego zdarzenia - podsumował Pacyniak.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Autorka/Autor:katke/b

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl