Spółka w środowym komunikacie prasowym poinformowała, że w pierwszej kolejności zostanie otwarte przejście podziemne pomiędzy galerią północną Dworca Centralnego a budynkiem Varso Tower. Wskazano, że do uruchomienia łącznika konieczne będzie rozebranie ściany dzielącej budynek i wykonanie prac instalacyjnych na styku pomiędzy obiektami.

Nie tylko dla pracowników biura

- Ten przykład pokazuje, że jako PKP S.A. jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem przy wspólnych projektach i tworzeniu dobrych rozwiązań dla podróżnych oraz mieszkańców - powiedział Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A., cytowany w informacji. Jak dodał "otwarcie przejścia pozwoli również na komercjalizację lokali w tej części dworca, co było dotychczas niemożliwe".

- Zlokalizowane w samym centrum Warszawy budynki Varso Place są doskonale skomunikowane z transportem publicznym. Od samego początku zależało nam jednak na stworzeniu bezpośredniego połączenia Varso Tower z Dworcem Centralnym bez konieczności wychodzenia na zewnątrz - powiedział Cezary Błaszczyk, dyrektor komercyjny w HB Reavis Investments. Zaznaczył, że "podpisane porozumienie sprawi, że istniejący na poziomie -1 łącznik jeszcze bardziej przybliży wieżowiec do przystanków tramwajowych i autobusowych przy Rondzie Czterdziestolatka oraz skróci drogę do peronów kolei podmiejskiej i dalekobieżnej".

Przejście od dawna było "prawie" gotowe

Stare przejście podziemne do 2017 r. znajdowało się w pobliżu skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Chmielnej. Można było tam zejść po schodach pod ziemię i dojść do tzw. galerii zachodniej Dworca Centralnego, czyli podziemnego korytarza przebiegającego wzdłuż al. Jana Pawła II. Szybko można było dojść dzięki temu z al. Jana Pawła II do Złotych Tarasów.