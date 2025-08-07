Ułożyli 70 płyt. Marszałkowską karetki będą mogły jeździć po torowisku

"Na odcinku między Świętokrzyską a rondem Dmowskiego, zachowujemy – w uzgodnieniu z Meditransem – nawierzchnię przejezdną, dzięki temu po torowisku, w razie potrzeby, będą mogły poruszać się pojazdy uprzywilejowane" - czytamy we wpisie Tramwajów Warszawskich zamieszczonym na Facebooku.
Korzystają z doświadczeń innych miast
Tramwajarze poinformowali, że zdecydowali się na ułożenie prefabrykowanych płyt z gotową, wykonaną w kontrolowanych warunkach fabrycznych zabudową z kostki granitowej. "Korzystamy z doświadczeń innych miast i godzimy w ten sposób estetykę z wymaganą trwałością" - wyjaśnili.
"Na miejscu ułożonych zostało już ponad 70 płyt i sukcesywnie każdego dnia przybywają następne. Po ułożeniu płyt budowniczowie przystąpią do wykonania nawierzchni stalowej w kanałach szynowych" - zapowiedziano.
TW przekazały też, że na odcinku od Świętokrzyskiej do Królewskiej torowisko również będzie miało konstrukcję bezpodsypkową, ale tu pojawi się zielona zabudowa w postaci rozchodnika. "Przy torowisku wykonane zostaną pasy separacyjne z przeznaczeniem pod zieleń niską i wysoką" - wskazano.
Według zapowiedzi, tramwaje wrócą na Marszałkowską w październiku 2025 roku.
Przebudowa Marszałkowskiej. Co się zmieni?
Marszałkowska jest przebudowywana w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Tramwaje od samochodów oddzieli szpaler drzew, łatwiej będzie przejść przez ulicę.
Po zakończeniu wszystkich prac kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dziś są trzy). Przy Złotej zostanie wyznaczona zawrotka. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się lewoskręt zapewniający dojazd do okolic Złotej i Zgoda. Dodatkowe pasy i przejazdy rowerowe będą przy Złotej i Sienkiewicza.
W planach jest też dobudowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów, między Świętokrzyską a Królewską.
Na odcinku w kierunku ronda Dmowskiego zastosowana zostanie zabudowa przejezdna. Wynika to z wniosku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" o zachowanie możliwości poruszania się karetek po tym odcinku torowiska.
Pomiędzy Królewską i Świętokrzyską między torami będzie rósł rozchodnik.
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie