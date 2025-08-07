Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Ułożyli 70 płyt. Marszałkowską karetki będą mogły jeździć po torowisku

Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Prace na rogu Królewskiej i Marszałkowskiej
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Tramwaje Warszawskie pokazują, jak zmienia się torowisko wzdłuż ulicy Marszałkowskiej. Część trasy będzie mieć nawierzchnię umożliwiającą przejazd karetkom czy radiowozom. Pojawiają się kolejne nowe płyty, ale tramwajarze zapewniają, że przybędzie też zieleni.

"Na odcinku między Świętokrzyską a rondem Dmowskiego, zachowujemy – w uzgodnieniu z Meditransem – nawierzchnię przejezdną, dzięki temu po torowisku, w razie potrzeby, będą mogły poruszać się pojazdy uprzywilejowane" - czytamy we wpisie Tramwajów Warszawskich zamieszczonym na Facebooku.

Korzystają z doświadczeń innych miast

Tramwajarze poinformowali, że zdecydowali się na ułożenie prefabrykowanych płyt z gotową, wykonaną w kontrolowanych warunkach fabrycznych zabudową z kostki granitowej. "Korzystamy z doświadczeń innych miast i godzimy w ten sposób estetykę z wymaganą trwałością" - wyjaśnili.

"Na miejscu ułożonych zostało już ponad 70 płyt i sukcesywnie każdego dnia przybywają następne. Po ułożeniu płyt budowniczowie przystąpią do wykonania nawierzchni stalowej w kanałach szynowych" - zapowiedziano.

TW przekazały też, że na odcinku od Świętokrzyskiej do Królewskiej torowisko również będzie miało konstrukcję bezpodsypkową, ale tu pojawi się zielona zabudowa w postaci rozchodnika. "Przy torowisku wykonane zostaną pasy separacyjne z przeznaczeniem pod zieleń niską i wysoką" - wskazano.

Według zapowiedzi, tramwaje wrócą na Marszałkowską w październiku 2025 roku.

Przebudowa torowiska tramwajowego na Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Przebudowa Marszałkowskiej. Co się zmieni?

Marszałkowska jest przebudowywana w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Tramwaje od samochodów oddzieli szpaler drzew, łatwiej będzie przejść przez ulicę.

Po zakończeniu wszystkich prac kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dziś są trzy). Przy Złotej zostanie wyznaczona zawrotka. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się lewoskręt zapewniający dojazd do okolic Złotej i Zgoda. Dodatkowe pasy i przejazdy rowerowe będą przy Złotej i Sienkiewicza.

W planach jest też dobudowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów, między Świętokrzyską a Królewską.

Na odcinku w kierunku ronda Dmowskiego zastosowana zostanie zabudowa przejezdna. Wynika to z wniosku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" o zachowanie możliwości poruszania się karetek po tym odcinku torowiska.

Pomiędzy Królewską i Świętokrzyską między torami będzie rósł rozchodnik.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej
Rozbierają stare torowisko, kolejne utrudnienia na Marszałkowskiej
Odkopali piwnice Marszałkowskiej 153
Kiedyś działał tu słynny salon. Odkopali piwnice przedwojennej kamienicy
Piotr Bakalarski
Parking na placu Defilad
Duma i prowizorka. Obok nowego placu wiecznie tymczasowy parking
Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki