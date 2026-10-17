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Śródmieście

Zmieni się nie tylko Krucza. Duża przebudowa biurowca przy Pięknej

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Biurowiec Elma na wizualizacjach
Konserwator o wpisie do rejestru zabytków ulicy Kruczej
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: materiały inwestora
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W sąsiedztwie Kruczej, która ma zamienić się w zieloną aleję, przebudowany zostanie charakterystyczny biurowiec. Zyska nową elewację z sześciometrowymi witrynami, będzie więcej miejsca na sklepy oraz usługi.

Biurowiec Zaułek Piękna, stojący u zbiegu ulic Pięknej, Mokotowskiej i Kruczej, przejdzie gruntowną modernizację. Budynek powstał w 2005 roku. Jego nowy właściciel, firma Syrena Real Estate, zamierza zmienić zarówno wygląd obiektu, jak i sposób zagospodarowania dwóch najniższych kondygnacji.

Biurowiec Zaułek Piękna
Biurowiec Zaułek Piękna
Źródło zdjęcia: M. Czechowicz/materiały inwestora

Tak się zmieni biurowiec przy Pięknej

Bryła pozostanie taka sama, ale elewacja ma być szlachetniejsza. Najbardziej widoczną zmianą będzie przebudowa parteru i pierwszego piętra. Powstanie tam nowa, przeszklona elewacja z witrynami o wysokości blisko sześciu metrów. Powierzchnia przeznaczona na handel i usługi zwiększy się niemal dwukrotnie - z obecnych około 700 do 1300 metrów kwadratowych.

- Nie chcemy tworzyć tutaj nowego miejsca od podstaw, ale wydobyć znacznie więcej z istniejącej nieruchomości. Z jednej strony podnosimy standard części biurowej i jakość codziennego doświadczenia jej użytkowników, z drugiej - całkowicie zmieniamy relację budynku z ulicą - podkreśla cytowany w komunikacie firmy Witold Zatoński Kotomski, jej założyciel.

Przebudowa ma sprawić, że dolne kondygnacje budynku będą bardziej dostępne od strony ulicy. Dziś obiekt pełni przede wszystkim funkcję biurową. Po modernizacji większą rolę mają odgrywać znajdujące się na parterze i pierwszym piętrze sklepy oraz lokale usługowe.

Za projekt przebudowy odpowiada pracownia architektoniczna Medusa Group, a wykonawcą będzie Grupa Reesco. Inwestor ma już pozwolenie na budowę.

Według harmonogramu modernizacja rozpocznie się w pierwszym kwartale 2027 roku. W pierwszej kolejności prace obejmą wnętrza i instalacje techniczne. Następnie przebudowane zostaną elewacja oraz dwie najniższe kondygnacje. Całość ma być gotowa w trzecim kwartale 2028 roku.

Inwestor zapowiedział, że zmieni się też nazwa budynku z Zaułek Piękna na Elma.

Biurowiec Elma na wizualizacjach
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: materiały inwestora
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: materiały inwestora
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: materiały inwestora
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: materiały inwestora
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: materiały inwestora

Przebudowa ulicy Kruczej

Przebudowa biurowca zbiegnie się w czasie z planowaną przez miasto metamorfozą ulicy Kruczej. To jedna z większych inwestycji realizowanych w ramach programu Nowe Centrum Warszawy.

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął już przetarg na wykonawcę prac. Spośród ośmiu firm wybrano Skanskę, która zaproponowała cenę niespełna 51,5 miliona złotych. Roboty mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwać około 18 miesięcy.

Zmieni się przede wszystkim układ ulicy. Zamiast obecnych czterech pasów ruchu pozostaną dwa, a przestrzeń pomiędzy jezdniami zostanie przeznaczona na zielony pasaż dla pieszych. Pojawią się ławki, zbiorniki wodne i nowe nasadzenia. Projekt przewiduje posadzenie 247 drzew, niemal 15 tysięcy krzewów oraz urządzenie około pięciu tysięcy metrów kwadratowych rabat.

Przebudowane zostaną również skrzyżowania. Ich tarcze będą wyniesione do poziomu chodników, a sygnalizacja świetlna zostanie zlikwidowana. Rowerzyści nie będą mogli korzystać ze środkowego pasażu – mają poruszać się po jezdni razem z samochodami.

Wizualizacje Kruczej
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Wizualizacje ulicy Kruczej
Wizualizacje ulicy Kruczej
Źródło zdjęcia: ZDM
Osiem ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę ulicy Kruczej
Osiem ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę ulicy Kruczej
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Wizualizacje ulicy Kruczej
Wizualizacje ulicy Kruczej
Źródło zdjęcia: ZDM
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Zmiany obejmą także plac przed Grand Hotelem, który ma zyskać bardziej reprezentacyjny charakter i więcej przestrzeni dla pieszych.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
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