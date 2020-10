Policja rozpędziła przeciwników obostrzeń. 120 zatrzymanych, w użyciu gaz i granaty hukowe

Tak stało się między innymi na placu Bankowym. Wcześniej protestujący zebrali się na placu Defilad pod hasłem "Międzynarodowy marsz o wolność". To przeciwnicy ograniczeń wprowadzonych przez rząd w ostatnim czasie. Po godzinie 13.30 doszło do interwencji policji. Funkcjonariusze z tarczami i w kaskach obezwładnili uczestników protestu. Użyto gazu pieprzowego.

Agresja wobec policjantów

Jak dodał, w przypadku protestu na placu Defilad, na miejscu nie pojawili się organizatorzy. - Nie zgłoszono rozpoczęcia danego zgromadzenia i co ważne, w pewnym momencie pojedyncze osoby zaczęły zachowywać się agresywnie wobec policjantów. Mieliśmy do czynienia m.in. z sytuacją rzucania w policjantów butelkami i innymi przedmiotami. Oczywiście od samego początku uliczne komunikaty były kierowane do zebranych o konsekwencjach takiego zachowania i to nie przynosiło skutków - dodał policjant.