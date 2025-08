Prezydent wyszedł do manifestujących przed Sejmem. "Emocje tu buzowały"

Manifestacja zwolenników Karola Nawrockiego przed Sejmem. Relacja Macieja Warsińskiego Źródło: TVN24

- Z głębi serca cieszę się z tego, że dzisiaj tutaj ze mną jesteście, że jesteście z prezydentem Polski i będziecie ze mną - w co głęboko wierzę - przez pięć najbliższych lat. Będę Waszym głosem - powiedział do tłumu Karol Nawrocki. - Wiem, że tak wielu z Was było ze mną w czasie całej kampanii wyborczej. Widzę wasze twarze, widzę flagi. Widzę was z całej Polski - zaznaczył. - Ten dzisiejszy dzień to nasze wspólne zwycięstwo - dodał.

Uczestnicy manifestacji powitali nowo zaprzysiężonego prezydenta brawami i okrzykami. Odśpiewali też "Sto lat". Na ulicę Wiejską zaczęli przychodzić przed godziną 9. Przynieśli ze sobą biało-czerwone flagi, niektórzy też tablice z nazwami miejscowości, z których pochodzą.

"Emocje tu buzowały"

W tłumie widać też transparenty klubów Gazety Polskiej, PiS i NSZZ Solidarność. Część manifestantów ubrana jest w kamizelki Ruchu Obrony Granic. Są między innymi tablice z wizerunkiem Karola Nawrockiego oraz transparent "My chcemy Boga w pracy, w polityce, w szkole".

Skandowane są hasła: "Niech żyje Polska!" i "Karol Nawrocki prezydentem Polski". Zgromadzenie rozpoczęło się odśpiewaniem Roty, następnie odmówiono modlitwę różańcową w intencji Nawrockiego.

Uczestnicy manifestacji oglądali zaprzysiężenie na dwóch telebimach. - Czy było słuchane jego orędzie? Nie wiem, bo emocje tu buzowały. Ludzie wykrzykiwali różne hasła, zarówno popierające pana prezydenta, jak i antyrządowe - relacjonował reporter TVN24 Maciej Warsiński.

Jednym z organizatorów manifestacji jest działacz nacjonalistyczny Robert Bąkiewicz. - Doktor Karol Nawrocki rozpalił w nas ogromne pragnienie tego, żeby Polska była wolna, suwerenna, ale żeby była też państwem podmiotowym - mówił na początku manifestacji. Podkreślał, że pierwsze, co Nawrocki powinien zrobić, to "zwalczyć wrogów - tych zewnętrznych, ze wschodu i z zachodu, ale szczególnie tych wewnętrznych".

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego

W środę Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i wygłosił swoje pierwsze orędzie. Tym samym rozpoczął pięcioletnią kadencję prezydenta RP.

Karol Nawrocki z rodziną Źródło: PAP/Paweł Supernak

Podczas uroczystości na placu Piłsudskiego Nawrocki przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi, gdzie wygłosi także przemówienie.

