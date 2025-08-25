Poziom wody w Wiśle znów się obniżył. Kolejny rekord

Rekordowo niski stan Wisły Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odnotował w poniedziałek najniższy w historii pomiarów stan wody w Wiśle na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary. Wyniósł on dziewięć centymetrów, czyli o jeden centymetr mniej niż w sobotę 23 sierpnia.

Według IMGW, rekordowe dziewięć centymetrów na stacji w rejonie bulwarów zanotowano po raz pierwszy w poniedziałek o godzinie 8.20.

Rekordowo niski stan Wisły Źródło: Paweł Supernak / PAP

W sobotę reporter TVN24 Paweł Łukasik relacjonował, że bardzo niski poziom wody znajduje się w rejonie wodowskazu i tam woda płynie wolno, ledwie zauważalnie. Tworzą się także piaszczyste łachy. Są jednak miejsca - jak na odcinku żoliborskim - gdzie Wisła bardziej przypomina rwącą, górską rzekę.

Reporter przestrzegł także, aby nie próbować przechodzenia przez rzekę na jej drugi brzeg. - Dno jest bardzo różnorodne. Są miejsca, gdzie jest bardzo głęboko, zapadliny mogą mieć kilka metrów - podkreślił.

Relacja reportera TVN24 z żoliborskiego brzegu Wisły Źródło: TVN24

Zawieszone kursowanie promów

Z danych IMGW wynika, że poziom wody poniżej minimum okresowego występuje także na 15 stacjach hydrologicznych na rzekach: Warcie, Kaczawie, Moszczenicy, Budzówce, Żylicy, Nysie Kłodzkiej, Kwisie, Pilicy, Prądniku, Skawicy, Krasnej i Wiśle.

Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powiedział, że w związku z dużym prawdopodobieństwem nowej fali upałów we wrześniu, może powrócić problem suszy oraz niskich stanów wody w rzekach. - Ten sam, który wystąpił we wrześniu 2024 roku - dodał.

Jak informował Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu niskiego poziomu wody kursowanie promów na Wiśle jest zawieszone od 12 sierpnia do odwołania.

Rekordowo niski stan Wisły (widok z mostu Południowego) Źródło: Paweł Supernak / PAP

