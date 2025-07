Coraz niższy poziom Wisły. Apel matki zaginionego nastolatka

Poziom wody w Wiśle wciąż maleje Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

W czwartek po południu wodowskaz zlokalizowany przy bulwarach pokazał, że Wisła ma 21 centymetrów. Pomiary zmieniają się dynamicznie, bo jeszcze wczesnym popołudniem reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk informował, że woda ma 22 centymetry.

Poziom Wisły w czwartek, 3 lipca

Stan wody wciąż spada

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w piątek, 4 lipca poziom rzeki ma zmniejszyć się do 20 centymetrów, a w kolejnych dniach ma być jeszcze mniejszy. Synoptycy przewidują, że w niedzielę, 6 lipca może być to nawet 14 centymetrów.

Jeszcze we wrześniu zeszłego roku informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, że stan wody w Wiśle przy bulwarach spadł do poziomu 20 centymetrów. Był to wówczas najniższy wynik w historii pomiarów.

Zaginął dwa lata temu, rodzina nie traci nadziei

Matka zaginionego dwa lata temu Krzysztofa Dymińskiego zaapelowała do ludzi spacerujących na bulwarach, aby zwracali uwagę na to, co leży na brzegu albo płynie rzeką. Zdaniem pani Agnieszki istnieje prawdopodobieństwo, że jej syn utonął w warszawskim odcinku rzeki.

Jak przypomniała, Krzysztof zaginął w maju 2023 roku, miał wtedy 16 lat. "Do dziś nie wiemy co się wydarzyło tamtego dnia, gdy po raz ostatni widziały go kamery monitoringu miejskiego na Moście Gdańskim w Warszawie. Do dziś nie mamy zgody Polska Policja na to, aby zobaczyć syna na nagraniach jak przemieszcza się transportem miejskim w drodze na ten most. Nie możemy zobaczyć jak wyglądał ani jak się zachowywał" - wskazała Agnieszka Dymińska w poście zamieszczonym na Facebooku (pisownia oryginalna).

Apel do spacerowiczów

"Korzystając z tego, że jest niski poziom Wisły i rzeka odkrywa różne miejsca, apeluję do Was o uważność. Gdy chodzicie po bulwarach wiślanych czy biwakujecie korzystając z pięknej pogody, proszę zwracajcie uwagę na to co leży na brzegach rzeki, na to co płynie... zróbcie zdjęcie, wyślijcie do mnie na priv… może to któraś z rzeczy mojego dziecka…" - zaapelowała matka zaginionego.

Zamieściła też zdjęcia ubrań, które Krzysztof miał na sobie w chwili zaginięcia oraz przedmiotów, które zabrał ze sobą. "Bardzo Was proszę o udostępnienia, może uda się zamknąć to zawieszenie, które towarzyszy nam od dwóch lat…" - poprosiła na koniec.

Krzysztof Dymiński zaginął w maju 2023 roku Źródło: Agnieszka Dymińska, facebook

Wkrótce po zaginięciu Krzysztofa rodzina podawała także jego rysopis: "Krzysztof ma 175 centymetrów wzrostu, ciemne blond, bujne włosy, niebieskie oczy, jest szczupły. W dniu zaginięcia założył ciemne spodnie, czarne buty marki Diesel typu sneakersy. Nie ma znaków szczególnych, oprócz aparatu stałego na zębach (górny i dolny łuk)".

Zaginiony Krzysztof Dymiński Źródło: Dyminski.pl

Cała rozmowa z rodzicami zaginionego Krzysztofa Dymińskiego Źródło: TVN24