Aktywistki weszły do wyschniętej Wisły

Aktywiści i aktywistki z Ostatniego Pokolenia stanęli w sobotę rano w wyschniętym korycie Wisły. Woda sięgała im do kostek. Akcją chcieli zwrócić uwagę na skutki zmian klimatycznych i brak reakcji rządzących.

- W Warszawie w Wiśle jest ledwo ponad 20 centymetrów wody. IMGW wydaje ostrzeżenie przed upałem I i II stopnia w całym kraju. W 14 województwach trwa susza. Szkoły skracają lekcje, bo jest zbyt gorąco dla dzieci. W Polsce zaczyna brakować wody, a premier wciąż nie wycofuje się z rozbudowy wysokoemisyjnych autostrad i dróg ekspresowych. Czy jakieś dziecko musi dostać udaru w szkole, żeby to się zmieniło? - pyta cytowana w komunikacie prasowym aktywistów Zofia Sobczak, matka dwójki dzieci, rzeczniczka Ostatniego Pokolenia.

Zapowiedź blokowania centrum

"Polacy muszą łamać prawo, aby w naszym kraju dało się żyć. Ostatnie Pokolenie od tygodnia blokuje centrum Warszawy i od tygodnia kryzys klimatyczny pogarsza się na naszych oczach, uniemożliwiając normalne życie wszystkim. Kiedy sprawy mają się tak źle, a rząd nie reaguje, Ostatnie Pokolenie jest zmuszone kontynuować protesty. Dlatego od poniedziałku kontynuuje blokowanie centrum Warszawy" - zapowiada organizacja. Aktywiści wzywają premiera Donalda Tuska do "wyjścia przed kamery i wystosowania publicznego oświadczenia, zobowiązującego do realizacji postulatów". Chodzi o przekazanie 10 procent pieniędzy z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalny transport publiczny. Drugi postulat aktywistów klimatycznych to: bilet za 50 złotych miesięcznie na transport regionalny w całym kraju.