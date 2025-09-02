Nastolatek na hulajnodze wpadł w wózek z pięciomiesięcznym niemowlęciem

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę wieczorem na Krakowskim Przedmieściu. Jej uczestniczka opisała to zdarzenie redakcji portalu Miejski Reporter. Przekazała, że około godziny 20 przejeżdżała tamtędy grupa kilkudziesięciu młodych osób na hulajnogach elektrycznych. W rejonie skrzyżowania z ulicą Królewską jeden z nastolatków wjechał na chodniku w wózek z pięciomiesięcznym dzieckiem, który był prowadzony przez babcię.
Z relacji kobiety wynika, że chwilę po zderzeniu chłopak stał się agresywny. Zaczął wyzywać piesze i mieć do nich pretensje o zniszczoną hulajnogę. Gdy usłyszał, że kobieta zamierza zadzwonić na policję, miał wyjąć gaz pieprzowy i rozpylić go w kierunku babci niemowlęcia.
Nieoficjalnie ustaliliśmy, że w miejscu zdarzenia mogło dojść do rozpylenia gazu przez nastolatka lub inną osobę z jego grupy.
"Moja mama nie mogła ustać na nogach - została tak mocno spryskana, że nic nie widziała. Ja natomiast zaczęłam się dusić" - opisała kobieta.
Dodała, że nastolatek porzucił uszkodzoną hulajnogę, po czym odjechał z grupą z miejsca zdarzenia.
Policja wyjaśnia, co wydarzyło się na Trakcie Królewskim
Sprawa została zgłoszona na policję. Jak przekazał nam młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, funkcjonariusze interweniowali na miejscu w niedzielę wieczorem, a oficjalne zawiadomienie zostało złożone w poniedziałek.
- Prowadzone są czynności w tej sprawie, aby wyjaśnić, co tam się wydarzyło. Zabezpieczyliśmy nagrania, które pojawiły się w przestrzeni publicznej oraz monitoring. Policjanci nawiązali także kontakt ze świadkami zdarzenia - informuje mł. asp. Pacyniak.
- Wszystko wskazuje na to, że doszło do zderzenia kierującego jednośladem z kobietą, która szła po chodniku i pchała wózek z dzieckiem - dodaje.
Rzecznik śródmiejskiej policji podkreśla, że dziecku nic się nie stało. - Na ten moment nie mamy informacji o tym, aby jakakolwiek osoba odniosła obrażenia w związku z tą sytuacją. Niemniej jest to przedmiotem wyjaśnień, czy doszło do użycia gazu - dodaje.
Autorka/Autor: kk/PKoz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: RossHelen/Shutterstock