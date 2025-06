Najlepsze budynki Warszawy. Muzeum zgarnęło najważniejsze nagrody

Tak powstawał gmach MSN w Warszawie Źródło: Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Przewodnicząca jury 11. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy wiceprezydentka miasta Renata Kaznowska wskazała, że do konkursu zgłoszono aż 150 obiektów. - Przeanalizowaliśmy je bardzo dokładnie, a najciekawsze odwiedziliśmy, aby porozmawiać z architektami i przekonać się, czy inwestycje dobrze działają. Po wizjach lokalnych przyznaliśmy 17 nominacji w sześciu kategoriach - wyjaśniła Kaznowska.

Grand Prix konkursu zdobyło oddane do użytku jesienią ubiegłego roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Gmach był nominowany w kategorii "budynek użyteczności publicznej".

- Muzeum Sztuki Nowoczesnej to początek przemian w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki i największa w ostatnich latach inwestycja w sztukę w Polsce. Bardzo się cieszę, że instytucja ma nową siedzibę. To minimalistyczna ikona, która w wyjątkowy i przemyślany sposób stała się oprawą dla kolekcji sztuki nowoczesnej - powiedział cytowany w komunikacie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zielona podstawówka

Tytuł najbardziej ekologicznej placówki uzyskała Szkoła Podstawowa nr 406 przy Świderskiej na Białołęce. Jak wyjaśniono w komunikacie, pracownia Bujnowski Architekci "zadbała o relacje z otaczającą przyrodą". "W szkole są kameralne przestrzenie z dostępem do ogrodów i 'zielona klasa', gdzie dzieci uczą się na świeżym powietrzu. Dużą część cennych terenów zieleni otaczających szkołę udało się zachować dzięki nietypowemu rozwiązaniu – umieszczeniu boiska szkolnego na dachu budynku" - podano.

Nagrodę specjalną przyznano również Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Ochocie. Urzędnicy podkreślają, że to obiekt wielozadaniowy, z dobrze zaaranżowaną przestrzenią wokół, otwarty na mieszkańców pobliskiego osiedla. "Budynek został zaprojektowany ze szczególną uważnością na potrzeby różnorodnych użytkowników i za to został doceniony przez jurorów nagrodą za dostępność" - podkreślono w komunikacie.

Most pieszo-rowerowy i akademik

Most pieszo-rowerowy przez Wisłę, który jeszcze niedawno obchodził swoje pierwsze urodziny, w konkursie okrzyknięto "najlepszą przestrzenią publiczną". Mieszkańcy i turyści bardzo chętnie wybierają przeprawę jako cel swoich spacerów. Most rywalizował m.in. z modernizacją ulic Chmielnej i Brackiej.

- To jedyna przeprawa tylko dla pieszych i rowerzystów, nowe połączenie, które zachęca do aktywności, spacerów, podziwiania pięknych widoków na miasto. To także kolejny i długo wyczekiwany impuls do powrotu miasta nad rzekę i "zszywania" obu brzegów Wisły. Dzięki tej przeprawie, jeszcze łatwiej można dotrzeć na Pragę - podkreślił Bartosz Rozbiewski, p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w ratuszu.

W kategorii architektura mieszkaniowa jury doceniło Dom Studenta nr 7. Jest to pierwszy od blisko 60 lat nowy akademik Uniwersytetu Warszawskiego. "Podczas wizji terenowej studenci dzielili się z jurorami konkursu wrażeniami z życia w akademiku. Najbardziej doceniają przyjaźnie urządzone pokoje, miejsca do wspólnego spędzania czasu i formę budynku, która tworzy małe skupiska pokoi, a nie długie korytarze" - zauważono w komunikacie.

Fabryka czekolady i zajezdnia tramwajowa

Nagrodę w kategorii architektura komercyjna oraz nagrodę publiczności zdobyło Muzeum Czekolady Wedla. "Jurorzy docenili połączenie istniejącej funkcji produkcyjnej z muzeum i sposób w jaki to nowe miejsce wpływa na okolicę. Mieszkańcy, którzy w konkursie zagłosowali na to miejsce, podkreślali, że wizyta w fabryce czekolady jest wyjątkowym, niezwykle pozytywnym doświadczeniem" - wyjaśniono w komunikacie.

Pierwszy raz w historii nagrodę (ex-aequo) w kategorii architektura komercyjna zdobyła inwestycja infrastrukturalna. To zajezdnia tramwajowa na Annopolu, wręcz naszpikowana rozwiązaniami ekologicznymi. Zastosowano tu roślinność wertykalną na elewacjach hal, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne zbiorniki na deszczówkę. To jedna z największych tego typu inwestycji w Europie, pozwalająca pomieścić, aż 152 tramwaje.

Nowe życie Cepelii

Zwycięzcą w kategorii "nowe życie budynków" został pawilon Cepelia, który po wielu latach niebytu, a potem brawurowej renowacji odzyskał dawną świetność. "To wzorcowy przykład modernizacji powojennego modernizmu. Pawilon Cepelia w centrum Warszawy to ikoniczny budynek łączący poszanowanie dla historii z zaspokojeniem współczesnych potrzeb" - podkreślono w komunikacie.

Natomiast najlepszym wydarzeniem architektonicznym został cykl wykładów "Warszawa dla początkujących". Spotkania organizowane przez fundację Centrum Architektury przyciągnęły tłumy do Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak.

Pełna lista nominowanych i nagrodzonych obiektów

Architektura użyteczności publicznej

- Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Marszałkowska 103, autorzy: Thomas Phifer and Partners we współpracy z APA Wojciechowski Architekci, inwestor: Muzeum Sztuki Nowoczesnej (finansowanie: Miasto Stołeczne Warszawa) - zwycięzca kategorii oraz Grand Prix ; - Szkoła Podstawowa nr 406 na Białołęce, ul. Świderska 93, autorzy: Bujnowski Architekci we współpracy z topoScape, inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka - laureat nagrody za rozwiązania proekologiczne ; - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Ochocie, ul. Korotyńskiego 13, autorzy: xystudio, inwestor: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta – laureat nagrody za rozwiązania zapewniające dostępność .

Architektura mieszkaniowa

- Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Sulimy 4, autor: Projekt Praga, inwestor: Uniwersytet Warszawski - zwycięzca kategorii ; - Kardan i Splendor w SOHO, ul. Mińska 31 i 31A, autorzy: HRA Architekci we współpracy z urbandesign.pl, inwestor: Yareal Polska; - Osiedle Aroma Park, kwartał między ul. Klasyków a ul. Dziatwy, autorzy: KAPS-Architekci we współpracy z Jolantą Krzyżanowską, inwestor: YIT Development.

Nowe życie budynków

- Pawilon Cepelia, ul. Marszałkowska 99/101, autorzy: AMC – Andrzej M. Chołdzyński, Bernatek Architekci i Partnerzy, inwestor: Sienna 111 - zwycięzca kategorii . - Pałac Rzeczypospolitej, plac Krasińskich 3/5, autorzy: Konior Studio we współpracy z Pas Projekt i Group AV, inwestor: Biblioteka Narodowa;

Projektowanie przestrzeni publicznej

- Most pieszo-rowerowy nad Wisłą, Wybrzeże Kościuszkowskie - Wybrzeże Szczecińskie, autorzy: Schuessler-Plan Inżynierzy we współpracy z DKFS Architects, inwestor: Zarząd Dróg Miejskich - zwycięzca kategorii ; - Nowe Centrum Warszawy - Zielona Chmielna, ulice Chmielna i Bracka, autorzy: RS Architektura Krajobrazu, inwestor: Zarząd Terenów Publicznych; - Park linearny Suwak, w obrębie ulic Woronicza, Konstruktorskiej, Suwak, autorzy: LS-Project Maciej Sikorski, inwestor: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Architektura komercyjna

- Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel, al. Wedla 5, autorzy: BIM Architekci, architektura wystawy: WWAA, inwestor: Lotte Wedel - zwycięzca kategorii (ex aequo) oraz laureat nagrody mieszkańców ; - Zajezdnia tramwajowa Annopol, ul. Warszawskich Tramwajarzy 1, autorzy: Pas Projekt, Czyż Mariusz Siblej (w zakresie drogi dojazdowej), Pig Architekci, Prota Polska, Systra (koncepcja), inwestor: Tramwaje Warszawskie - zwycięzca kategorii (ex aequo). - Kompleks biurowy LIXA, kwartał między ul. Kasprzaka a ul. Giełdową, autorzy: HRA Architekci we współpracy z urbandesign.pl, inwestor: Yareal Polska;

Wydarzenie architektoniczne

- "Warszawa dla początkujących. Wykłady z historii architektury", zespół kuratorski: Agnieszka Rasmus, Filip Dańda, Anna Wrońska, organizatorzy: Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Centrum Architektury - zwycięzca kategorii ; - Wystawa "Produkt mieszkanie", zespół kuratorski: Zofia Piotrowska, Łukasz Stępnik, Milena Trzcińska, organizatorzy: Miasto Stołeczne Warszawa, Kwartalnik architektoniczny RZUT; - "Z-OD-JAK? Archi-pytania do zbudowania. Edukacja architektoniczna dla szkół”, autorka: Anna Cudny, organizator: Miasto Stołeczne Warszawa.