Na placu Zamkowym błyszczy już miejska choinka, kursuje świąteczny pociąg metra

Przyozdobili też słupy

Świąteczna iluminacja to w Warszawie już tradycja. Jak zaznacza ratusz, nie tylko dodaje miastu uroku, ale też przynosi wymierne korzyści. Stanowi dodatkowe oświetlenie w okresie, w którym ciemność panuje przez niemal 16 godzin na dobę. Pozwala tym samym rozjaśnić ulice, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i samopoczucia mieszkańców. Iluminacje składają się z energooszczędnych światełek eko-LED. Zużywają one 10-krotnie mniej prądu niż tradycyjne żarówki. "Dzięki temu koszt zasilania dekoracji w tym roku oscylował będzie wokół 1000 zł dziennie. Wydatki na prąd dla świątecznych światełek to tylko 0,4 proc. kosztów zasilania wszystkich miejskich latarni" - podsumował ratusz.