Pogotowie warszawskie: tylko w lipcu 76 wypadków rowerzystów i użytkowników hulajnóg

Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi Źródło: Mazowiecka policja

"Od 1 do 20 lipca w naszym rejonie operacyjnym doszło do 76 wypadków z udziałem rowerzystów i użytkowników hulajnóg, w czerwcu do 99 a od stycznia do maja do 162" - poinformowała we wtorek w mediach społecznościowych wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego "Meditrans". Jej rejon to stolica i warszawski "obwarzanek", czyli powiaty, otaczające miasto.

Medycy zaapelowali o korzystanie z kasków ochronnych, ochraniaczy na kolana i łokcie oraz o traktowanie ścieżek rowerowych w miastach jak szlaków rekreacyjnych, a nie wyczynowych.

"Pamiętajcie, że prawidłowo założony kask pochłania do 70 proc. energii kinetycznej uderzenia" - dodali.

W kilka osób lub po alkoholu

Kilka dni temu piaseczyńska policja skontrolowała zachowania użytkowników hulajnóg, w tym elektrycznych. Nałożyła 10 mandatów, z czego dwa w wysokości 2,5 tysiąca złotych za jazdę na hulajnodze po spożyciu alkoholu.

Najczęściej notowanym wykroczeniem było poruszanie się na hulajnodze przez dwie lub więcej osób jednocześnie.

Kolejnym rażącym naruszeniem była jazda jezdnią, gdy obok przebiegała wyznaczona droga dla rowerów. Zdarzały się też przypadki jazdy przez przejścia dla pieszych, co w przypadku hulajnóg jest zabronione i stwarza ogromne zagrożenie.

Zasady poruszania się hulajnogą elektryczną

Dopuszczalna prędkość, z jaką można poruszać się na hulajnodze elektrycznej, to – 20 km/h. Osoby między 10. a 18. rokiem życia muszą mieć uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną – kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 bądź T. Dzieci do 10. roku życia nie mogą jeździć hulajnogą po drodze, wyjątek występuje w strefie zamieszkania, gdy dziecko jest pod opieką osoby dorosłej.

Jadąc hulajnogą elektryczną, należy korzystać z drogi dla rowerów bądź pasa ruchu dla rowerów. W razie ich braku można skorzystać z jezdni, ale tylko wtedy, gdy ruch na niej odbywa się z dopuszczalną prędkością do 30 km/h.

Gdy dopuszczalna prędkość pojazdów na jezdni jest większa niż 30 km/h, brakuje drogi dla rowerów bądź pasa ruchu dla rowerów, można jeździć po chodniku lub drodze dla pieszych. Należy jednak pamiętać o tym, by ustąpić pierwszeństwa pieszym, a także dostosować swoją prędkość do ich prędkości.

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany

Obecnie nie ma obowiązku zakładania kasku podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej. Zmiany planuje Ministerstwo Infrastruktury. Rekomendację o obowiązku jazdy w kasku do 16. roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego podjęła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy MI. Przepis ma zostać dodany do nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym - poinformował tydzień temu szef MI Dariusz Klimczak