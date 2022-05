Startują zapisy na "Lato w mieście". Wycieczki, zajęcia sportowe i plastyczne

Zapisy do tegorocznej akcji "Lato w Mieście" ruszają we wtorek, 10 maja. Przez całe wakacje warszawscy uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę, ale także szereg atrakcji: wycieczki, zajęcia sportowe czy plastyczne.

"Lato w Mieście". Termin i rejestracja

Rodzice mogą zapisać dziecko przez elektroniczny system zgłoszeń. Zapisy startują we wtorek, 10 maja o godzinie 8 i potrwają do 22 maja.

Należy zarejestrować się na stronie internetowe j za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie utworzyć hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 24 maja o godzinie 16. Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 25 maja od godziny 8 do 8 czerwca do godziny 12, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do akcji podejmuje organizator wypoczynku. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie miasta.