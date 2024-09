Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z pytaniem o to, jak przeciwdziała hałasowi ulicznemu. Nawiązał do programów, które miały złagodzić problem i chce wiedzieć, jaka jest ich realizacja.

Do Biura RPO wpływa coraz więcej skarg na hałas, z którym na co dzień mierzą się mieszkańcy Warszawy, zwłaszcza w Śródmieściu. Skarżący wskazują, że jego źródłem jest przede wszystkim wzmożony ruch drogowy, głównie samochodów osobowych i motocykli.

"Powoduje to, że praktycznie niemożliwe jest normalne funkcjonowanie w pomieszczeniach mieszkalnych przy otwartych oknach, co utrudnia np. wietrzenie i przebywanie w mieszkaniach w upalne dni. Hałas jest uciążliwy także dla osób korzystających z miejskich terenów rekreacyjnych. Uwagę na problem zwracają także media" - pisze RPO w komunikacie.

Były programy

Pytania rzecznika

Marcin Wiącek zwraca się do prezydenta Warszawy o informację w sprawie stopnia realizacji tych działań, zwłaszcza z perspektywy krótkookresowej (jeśli zostały one osiągnięte). Prosi o wskazanie, czy - a jeśli tak, to w jakim stopniu - przełożyło się to na polepszenie klimatu akustycznego w Warszawie, nie wyłączając centrum miasta. Pyta też, jak udało się poszerzyć zakres wykorzystywania zasad planowania przestrzennego oraz rozwiązań technicznych przy projektowaniu budynków - o ile to zostało wykonane.