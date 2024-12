Ćwiczenia służb w budynku ambasady. Ulica Piękna będzie zamknięta

Ambasada USA w Warszawie Źródło: Albert Zawada/PAP

O planowanych ćwiczeniach poinformowały Komenda Stołeczna Policji oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych.

"W piątek, 6 grudnia 2024 r. Ambasada USA w Warszawie, we współpracy z Miastem Warszawa, Polską Policją, Strażą Pożarną oraz Strażą Miejską, przeprowadzi ćwiczenia, które będą wiązały się z tymczasowym zamknięciem ul. Pięknej na odcinku od Al. Ujazdowskich do ul. Mokotowskiej. Utrudnienia potrwają od godziny 10 do 12. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb oraz z góry dziękujemy za wyrozumiałość" - czytamy w komunikacie KSP.

