Były minister zdrowia stanął przed sądem. Jest wyrok

Sprawa toczyła się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. W piątek, 13 grudnia, zapadł wyrok.

Sąd skazał byłego ministra na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i podanie wyroku do publicznej wiadomości. Ma też zapłacić pięć tysięcy zadośćuczynienia i pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny.

Co było w akcie oskarżenia

Po skierowaniu aktu oskarżenia prokuratura informowała w komunikacie, że były minister "ujawnił za pośrednictwem środków masowego komunikowania (...) pozyskane z Systemu Informacji Medycznej dane", dotyczące "rodzaju przepisanych receptą leków ustalonej osoby". Tym samym - dodano - "działał na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonego".

- Jako Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowaliśmy do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi zdrowia, któremu zarzucono, iż nie dopełnił obowiązków w związku z ujawnieniem na portalu X w sierpniu zeszłego roku informacji szczególnie wrażliwych danych osobowych, które to dane, jako informacje, powziął w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, które stanowiły tajemnicę służbową - przekazywał wówczas rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.

Niedzielskiemu groziło nawet do trzech lat więzienia.

Niedzielski ujawnił dane o lekach

W sierpniu ubiegłego roku Niedzielski ujawnił, że lekarz Piotr Pisula, który w materiale "Faktów" TVN mówił o problemach pacjentów, którzy stracili dostęp do recept, przepisał na siebie określone leki. Minister podał publicznie imię i nazwisko lekarza. Ministra skrytykowało za to wielu przedstawicieli środowiska lekarskiego, a on sam przekonywał, że działał "w obronie dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim w obronie interesów pacjenta".

Sprawa doprowadziła do dymisji Niedzielskiego z funkcji ministra.

