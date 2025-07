Pokazali, jak powstaje przejście podziemne przy Dworcu Gdańskim

Budowa przejścia podziemnego na Dworcu Gdańskim Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Prace przy budowie nowego tunelu ruszyły jesienią 2024 roku. Będzie to drugie przejście podziemne pod torami i peronami na Dworcu Gdańskim. Ma być gotowe w pierwszym kwartale 2026 roku.

Po modernizacji Dworzec Gdański przejął ruch z przebudowywanego Dworca Zachodniego. Wówczas pasażerowie wysiadający z pociągów tłoczyli się przy schodach ruchomych, aby wydostać się ze stacji.

Kolejarze zdecydowali o budowie dodatkowego tunelu, bo chcą uniknąć tego problemu w przyszłości. Stacja Warszawa Gdańska będzie obsługiwała ruch dalekobieżny podczas planowanej modernizacji linii średnicowej i Dworca Wschodniego.

Nowe 180-metrowe przejście podziemne pod torami i peronami będzie drugim takim obiektem na Dworcu Gdańskim. Powstaje równolegle i bardziej na zachód od obecnie funkcjonującego. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że prace konstrukcyjne są już na finiszu. Oznacza to zakończenie kolejnego etapu inwestycji.

"Wykonawca zbudował już główną część nowego przejścia oraz tak zwany łącznik z istniejącym tunelem. Teraz trwają prace przy scaleniu tych dwóch elementów" - podaje spółka w komunikacie.

Dziennikarze mogli w poniedziałek przejść nowo powstającym tunelem. Podczas odwiedzin na terenie budowy Krzysztof Pietras, dyrektor Regionu Centralnego w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK, tłumaczył, że decyzja o budowie dodatkowego przejścia podziemnego zapadła na podstawie obserwacji tego, co działo się na Dworcu Gdańskim po rozpoczęciu prac przy modernizacji stacji Warszawa Zachodnia.

Budowa przejścia podziemnego na Dworcu Gdańskim Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

- Wszystkie pociągi zostały skierowane na linię numer 20 przez Warszawę Gdańską. Dojeżdżał tu praktycznie cały potok podróżnych. Było ich tak dużo, że nie mieścili się w przejściu, schody ruchome się korkowały. Dlatego postanowiono, by dla modernizacji w przyszłości całej linii średnicowej i modernizacji Warszawy Wschodniej, zbudować to przejście - przypominał Pietras.

To zgodne z pierwotnym planem. Modernizując stację, wybudowano tylko jedno z oszczędności. Teraz kolejarze naprawiają tamten błąd.

Obsługa podróżnych na stacji Warszawa Gdańska Źródło: PKP PLK/intercity.pl

O wspomnianych problemach pasażerów informowaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl.

W sierpniu otwarcie peronów 4 i 5

Aktualnie ekipa budowlana zajmuje się także montażem schodów ruchomych na peron 4 i przygotowaniem miejsc pod windy.

Perony 4 i 5 są obecnie zamknięte. Ale kolejarze zapowiadają, że już w sierpniu pociągi będą ponownie się na nich zatrzymywały. Po remoncie będą miały nowe zadaszenia chroniące przed deszczem i wiatrem, a także nowoczesny system informacji pasażerskiej z wyświetlaczami, nagłośnieniem i monitoringiem. Peron 5 został wydłużony do 300 metrów, aby mogły zatrzymywać się na nim długie składy dalekobieżne.

W następnym etapie prac wykonawca przeniesie się na perony 3 i 2. PKP PLK zapowiada, że zmiany są uwzględnione w rozkładzie jazdy.

Dwa połączone tunele

Po ukończeniu prac tunel będzie wyłożony szarobeżowymi płytkami. Na ścianach znajdzie się mural przedstawiający historię kolei i stolicy.

Pasażerowie będą mogli wejść do nowego przejścia podziemnego od strony Żoliborza przy ulicy Ks. Romana Indrzejczyka. Będą tam znajdowały się schody i winda. Natomiast po drugiej stronie tunel połączy się z istniejącym przejściem prowadzącym do budynku dworca i metra.

"Na perony 2, 3 i 4 będzie można dostać się zarówno schodami ruchomymi, tradycyjnymi, jak i windami - co ułatwi poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością" - zapowiadają kolejarze.

Na każdym peronie zostanie zbudowana wiata o długości 270 metrów (od kładki do kładki), która będzie pokrywała całą przestrzeń peronu. - To ułatwi pasażerom oczekiwanie na pociąg czy przesiadanie się. Nie będą narażeni na niekorzystne warunki atmosferyczne - zaznaczył Pietras.

Lokalizacja nowego przejścia podziemnego na stacji Warszawa Gdańska Źródło: PKP PLK

Zmiany w harmonogramie inwestycji

Prace na stacji Warszawa Gdańska są prowadzone w ramach szerszego planu inwestycyjnego PKP PLK w stolicy. Spółka przewiduje, że dodatkowe przejście pod torami oraz nowe wyjścia z peronów pozwolą równomiernie rozłożyć ruch pasażerów na stacji oraz zwiększą komfort i bezpieczeństwo podróży.

Koszt inwestycji to 80 milionów złotych. Za jej wykonanie odpowiada firma PORR S.A. Prace miały zakończyć się pod koniec roku 2025. Skąd opóźnienie? - Do końca pierwszego półrocza 2026 roku oddamy przejście podziemne, a do końca stycznia, myślę, że uruchomimy wszystkie tory i perony - zaznaczył Krzysztof Pietras.

"Zmiany w harmonogramie prac wynikają z trudności napotkanych na placu budowy. W trakcie robót odkryto nieoznaczone wcześniej kable, inne niż zakładano warunki gruntu i wody, a także gruz i fragmenty betonu pod ziemią. Wszystko to wymagało dodatkowych prac i dostosowania planu budowy" - wyjaśniono w komunikacie.