Były szef marszu narodowców i były kandydat na posła z listy PiS prawomocnie skazany

Były szef marszu narodowców Robert B. został prawomocnie skazany za kierowanie popełnieniem wybryku chuligańskiego - poinformował w mediach społecznościowych Jerzy Jurek, obrońca Babci Kasi. Chodzi o wydarzenia z października 2020 roku przed kościołem na Krakowskim Przedmieściu, kiedy to doszło do poturbowania aktywistki.

Narodowcy pilnowali wejścia do kościoła

Do zdarzenia doszło 25 października 2020 roku, kiedy to B. miał doprowadzić do poturbowania aktywistki. Po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny zmian w prawie aborcyjnym w całym kraju wybuchły strajki kobiet. Robert B. był jedną z osób pilnujących wejścia do kościoła św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Manifestujące tam kobiety próbowano usuwać siłą. Narodowcy szarpali tęczową torbę aktywistki. Kobieta została zepchnięta ze schodów. W sprawie złożyła do sądu prywatny akt oskarżenia.