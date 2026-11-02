Śródmieście Aleja Szucha zamknięta. Co się dzieje przed Trybunałem? Klaudia Kamieniarz |

Poniedziałkowy poranek przed Trybunałem Konstytucyjnym - relacja Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Reporter TVN24 Paweł Łukasik relacjonował, że około godziny 6 rano przed Trybunałem Konstytucyjnym było pusto, poza kilkoma osobami dyżurującymi przy sprzęcie i namiotach. Po godzinie 7 pojawiło się kilka osób z biało-czerwonymi flagami.

- Nie ma tutaj żadnych wydarzeń, które wskazywałyby na specjalną dramaturgię tego miejsca. Można domniemywać, że w ciągu dnia będzie się tutaj działo więcej - mówił reporter. Dodał, że w rejonie siedziby TK powstała scena, instalacja nagłośnieniowa oraz dodatkowe namioty.

Jak zauważył, miejsce manifestacji jest odgrodzone. Aleja Szucha pozostaje zamknięta dla ruchu kołowego. Teren zabezpiecza policja. Reporter TVN24 opisywał, że funkcjonariusze rozstawieni są przy radiowozach blokujących przejazd ulicą oraz strzegą wejść na teren Trybunału Konstytucyjnego. - Są tu obecni w nieporównywalnie mniejszej liczbie, jeśli brać pod uwagę to, z czym mieliśmy do czynienia w piątek czy sobotę. Demonstrantów też jest zdecydowanie mniej - ocenił.

Poniedziałkowy poranek przed siedzibą TK Źródło zdjęcia: TVN24

Poniedziałkowy poranek przed siedzibą TK Źródło zdjęcia: TVN24

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Do kryzysu w Trybunale doszło po tym, jak w piątek po południu pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Prokuratura chce pociągnąć Święczkowskiego i Sochańskiego do odpowiedzialności karnej. Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski poinformowała, że jest osobą kierującą TK.

W ostatnich kilkudziesięciu godzinach głos w sprawie sytuacji wokół Trybunału zabierali przedstawiciele najważniejszych władz państwowych.

Premier Donald Tusk w orędziu zapowiedział kontynuowanie działań dotyczących przywracania praworządności oraz zmian, które mają umożliwić Trybunałowi Konstytucyjnemu funkcjonowanie i orzekanie.

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W związku z sytuacją w Trybunale w sobotę prezydent Karol Nawrocki odbył serię spotkań z liderami ugrupowań parlamentarnych. Prezydentowi proponowano m.in. reset Trybunału, przedstawiono także koncepcję utworzenia rządu technicznego. W rozmowach nie brały udział Koalicja Obywatelska i Lewica.

Sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego szeroko komentują eksperci prawa oraz piszą o niej światowe media.