"Fotograf od powstania" i przemilczana asystentka

Od 30 lipca w Muzeum Warszawy będzie można oglądać wystawę "Sylwester 'Kris' Braun. Fotograf od powstania". Dzięki wieloletniej pracy badawczej kuratora ekspozycji Piotra Głogowskiego zidentyfikowane zostały miejsca uwiecznione na fotografiach, daty dzienne, a nawet pory dnia, gdy powstawały. Pozwoliło to na zrekonstruowanie tras wędrówek i ułożenie ponownie w rolki pasków negatywów pociętych przez Brauna.

Sylwester "Kris" Braun, Autoportret, ok. 1930

Sylwester "Kris" Braun, Autoportret, ok. 1930 Muzeum Warszawy

Doskonałość kompozycji

Fotografów i fotoreporterów mniej lub bardziej przeszkolonych było podczas Powstania Warszawskiego więcej. Zdjęcia robili też żołnierze i cywile, którzy mieli własne aparaty fotograficzne. Ponadto Biuro Informacji Propagandy Armii Krajowej stworzyło specjalną jednostkę fotoreporterów, którzy szkolili się jeszcze podczas okupacji. - Oni mieli wytyczne, rozkazy, jak mają fotografować powstanie - mówi Głogowski. - Sylwester Braun nie był w ten sposób szkolony. Był pasjonatem fotografii, ale traktował ją zarobkowo. Miał naprawdę świetne wyszkolenie techniczne, co widać na prezentowanych zdjęciach - wskazuje.

Głogowski podkreśla ich doskonałość pod względem kompozycji. Ale nie tylko. - To fotografie bardzo ostre, wyraźne. Negatywy sprzed 80 lat są wspaniale wywołane, tak, że praktycznie nie widać na nich śladu czasu - zachwyca się kurator.

Wystawa będzie prezentowana w jednej, niewielkiej sali muzeum, podzielona na bloki tematyczne. - Pierwszy stanowią reportaże. To pokazanie, że już w czasie powstania warszawskiego Braun wykonuje cykl zdjęć, które mają opowiadać o powstaniu. Nie chodziło o dokumentacje wydarzeń, ale wykonanie świadectwa – opowiada Głogowski.

W ramach ekspozycji prezentowane są też fotografie Brauna już od dawna uznawane za ikoniczne. Wśród nich zdjęcie uderzonego pociskiem budynku Prudentialu. - Braun z zegarkiem w ręku wyliczył, że co 10 minut pociski spadają na rejon Śródmieścia. Zaczaił się na dachu i miał niebywałe szczęście. Zobaczył nadlatujący pocisk i w odpowiednim momencie nacisnął spust migawki - opowiada Głogowski.

Sylwester "Kris" Braun, Powstańcy w wejściu do kościoła św. Krzyża, 23.08.1944 | Muzeum Warszawy

Sylwester "Kris" Braun, Ucieczka z rejonu bombardowania, ok. 2.09.1944 | Muzeum Warszawy

Sylwester "Kris" Braun, Panorama ruin zabudowy Śródmieścia, ok. 18.09.1944 | Muzeum Warszawy

Sylwester "Kris" Braun, Powstańcy w wejściu do kościoła św. Krzyża, 23.08.1944 | Muzeum Warszawy

Album o Sylwestrze Braunie

W albumie przeczytamy esej o tym, czym była fotografia podczas Powstania Warszawskiego i jaką rolę w nim pełniła. Jest też tekst o ikoniczności zdjęć z powstania, ich roli we współczesnej kulturze i o tym, jak kształtują naszą tożsamość.

Lektura albumu pozwala prześledzić szlaki wędrówek Brauna po powstańczej Warszawie, analizuje jego warsztat fotograficzny, ale również umieszcza jego twórczość w kontekście innych fotografów sierpnia i września 1944 roku. Co najważniejsze publikacja zawiera ponad 200 zdjęć mistrza, a także fragmenty korespondencji. Są tam też wycinki z prasy.

Przemilczana asystentka

W pierwszych latach Berta Weisberger i jej matka przebywały w Krakowie, gdzie ukrywały się pod fałszywymi nazwiskami. W 1942 roku wyjechały do Warszawy. Tam Berta podczas letniej kąpieli nad Wisłą poznała Sylwestra Brauna, który wówczas pracował jako fotograf-portrecista.

- Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie Sylwester Braun zgłosił się do Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Uzyskał przepustkę dla siebie i Berty, które pozwalały na wykonywanie zdjęć podczas walk – opowiada kurator wystawy.

Sylwester "Kris" Braun, Berta Weissberger, ok. 1945

Sylwester "Kris" Braun, Berta Weissberger, ok. 1945 Muzeum Warszawy

Wernisaż wystawy "Sylwester 'Kris' Braun. Fotograf od powstania" oraz premiera albumu odbędą się we wtorek 30 lipca o godz. 18 w Muzeum Warszawy. Ekspozycję można oglądać do 29 grudnia 2024 roku w cenie biletu wstępu do muzeum.