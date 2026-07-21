Śródmieście Wejście na taras, premiera filmu, tort i koncert. Urodziny Pałacu Kultury i Nauki Oprac. Katarzyna Kędra |

Budowa Pałacu Kultury w prasie Źródło wideo: "Stolica" Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę w godzinach 12-15 na tarasie widokowym na najmłodszych czekać będą animacje, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe, których organizację wsparły Tramwaje Warszawskie.

Premiera dokumentu o pałacu

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie bezpłatny, przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego "Pałac Kultury. Niekochany zabytek" - projekcja odbędzie się o godzinie 17.30 w Kinotece, z udziałem reżyserki Jessiki Szczakiel.

Film przybliża historię Pałacu Kultury i Nauki - od kontrowersji towarzyszących jego budowie, przez kolejne dekady obecności w życiu Warszawy, aż po współczesne spojrzenie na budynek jako nieodłączny element panoramy stolicy i ważne miejsce spotkań, kultury oraz wydarzeń społecznych.

Pałac Kultury i Nauki Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Muzyka, taniec i urodzinowy tort

Wieczorna część obchodów przeniesie się na tzw. plac centralny, gdzie o godzinie 19.30 rozpocznie się koncert Brass Federacji, a organizatorzy poczęstują uczestników wydarzenia tortem urodzinowym i napojami. Następnie będzie można wziąć udział w bezpłatnym silent disco. Zakończenie imprezy zaplanowano na godzinę 23.

Program 71. urodzin Pałacu Kultury i Nauki

10.00-23.00 - taras widokowy w specjalnej cenie 7,10 zł 12.00-15.00 - animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe (taras widokowy) 17.30 - przedpremierowy pokaz filmu "Pałac Kultury. Niekochany zabytek" z udziałem reżyserki Jessiki Szczakiel (Kinoteka) 19.30 - urodzinowy tort (plac centralny) 19.30-20.30 - koncert Brass Federacji (plac centralny) 20.30-23.00 - silent disco (plac centralny)