Warszawiacy świętują w domach. Na ulicach policjanci, taksówkarze i dostawcy jedzenia

- Na ulicach jest bardzo spokojnie. Zdecydowana większość osób została w domu. Można to zauważyć na w centrum czy na Starym Mieście. Do tej pory nie mieliśmy żadnych interwencji - potwierdził nam przed godziną 21 Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem od 19.00 31 grudnia do 6.00 1 stycznia obowiązuje zakaz przemieszczania się. Z domu można wyjść tylko w celu "zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych". Reporterka TVN24 Agata Zamęcka sprawdziła, czy warszawiacy stosują się do ograniczeń. Na placu Zamkowym wieczorem było pusto, choć – jak zaznaczyła – co jakiś czas przemykały pojedyncze osoby.

Taksówkarze, policjanci, dostawy jedzenia

- Chodzi o to, by nie gromadzić się w jednym miejscu, nie świętować w większym gronie. Zakazane są imprezy masowe, co widać na warszawskich ulicach. Zdecydowanie większość warszawiaków wybrało świętowanie w domu. Chociaż taka domówka wiąże się z obostrzeniami, bo pamiętajmy, że mogą w niej uczestniczyć tylko domownicy plus pięciu gości spoza gospodarstwa domowego - tłumaczyła Agata Zamęcka.