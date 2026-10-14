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Śródmieście

Przepychanki z policją przed Trybunałem Konstytucyjnym

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Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Przepychanki przez Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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Przepychanki z policją przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Protestujący sprzeciwiają się ślubowaniu Macieja Berka, które odbyło się bez udziału prezydenta. Wśród uczestników demonstracji jest Robert Bąkiewicz z Ruchu Obrony Granic.

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W związku ze złożeniem ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez sędziego Macieja Berka przed budynkiem Trybunału zebrał się tłum protestujących.

Około godziny 10 doszło do przepychanek z policją. Protestujący próbowali blokować wejście do siedziby TK. Policja rozmontowała barierki, ustawione tam wcześniej przez manifestujących.  Czynny udział w przepychankach brał udział m.in. Robert Bąkiewicz z Ruchu Obrony Granic.

Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Później w tłumie przepychających się przed bramą TK osób pojawił się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Jarosław Kaczyński przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: TVN24

Komunikat policji

Przed godziną 11 do sytuacji przed budynkiem TK odniosła się w mediach społecznościowych Komenda Stołeczna Policji.

"W rejonie siedziby Trybunału funkcjonariusze zabezpieczają odbywające się w tym miejscu zgromadzenie oraz dbają o porządek i bezpieczeństwo na przyległym terenie. W razie potrzeby podejmują również działania niezbędne do zapewnienia dostępu do siedziby Trybunału osobom uprawnionym do wejścia na jego teren" - informuje KSP we wpisie na platformie X. "Wszystkie te czynności odbywają się jawnie, w obecności kamer telewizyjnych i dziennikarzy, a ich przebieg może być na bieżąco oceniany przez opinię publiczną" - podkreślają przedstawiciele komendy.

KSP wskazuje, że "pomimo spokojnej i profesjonalnej postawy policjantów, którzy zachowują opanowanie również w obliczu prowokacyjnych zachowań kierowanych pod ich adresem, w przekazie niektórych redakcji prasowych i telewizyjnych pojawiają się informacje o rzekomym 'szturmie' funkcjonariuszy na Trybunał". "Taki opis nie odpowiada charakterowi realizowanych przez Policję zadań i może prowadzić do błędnej interpretacji sytuacji przez odbiorców" - czytamy w komunikacie.

Przed Trybunałem od września protestują środowiska sprzeciwiające się zmianom w TK, w tym sympatycy PiS, Kluby "Gazety Polskiej" i przedstawiciele Ruchu Obrony Granic.

Spór o obsadę stanowisk w TK

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego odbywa się w związku ze ślubowaniem Macieja Berka, którego Sejm wybrał na sędziego TK na początku września. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił go do złożenia przysięgi, domagając się wcześniej wyjaśnień dotyczących jego kwalifikacji i stażu zawodowego. W środę, 14 października, Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bez udziału głowy państwa.

Starcia protestujących z policją przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Starcia protestujących z policją przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

To kolejna odsłona trwającego od kilku miesięcy sporu o obsadę stanowisk w Trybunale. W kwietniu czterech innych sędziów wybranych przez Sejm również złożyło ślubowanie bez udziału prezydenta. Prezes TK Bogdan Święczkowski odmówił jednak uznania ich za sędziów i dopuszczenia do orzekania, argumentując, że nie złożyli przysięgi wobec głowy państwa. Sprawą zajęła się prokuratura, która wszczęła śledztwo dotyczące niedopuszczenia sędziów do wykonywania obowiązków.

Przeciwnicy ślubowania Berka bez udziału prezydenta kwestionują skuteczność takiej procedury. Z kolei przedstawiciele koalicji rządzącej przekonują, że prezydent nie może blokować objęcia stanowiska przez sędziego wybranego przez Sejm. Podobne stanowisko przedstawiła Komisja Wenecka, która uznała, że w przypadku odmowy przyjęcia ślubowania przez prezydenta dopuszczalne jest dopełnienie tej formalności bez jego fizycznej obecności.

OGLĄDAJ: Berek spotkał się ze Święczkowskim
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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Trybunał Konstytucyjny
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