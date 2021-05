Wiele lat uznawany za zaginiony, teraz zobaczymy go na wystawie

Jan Matejko namalował obraz "Święty Stanisław karcący Bolesława Śmiałego" w trakcie prac nad "Bitwą pod Grunwaldem". Dzieło zostało namalowane farbami olejnymi i ma wymiar zaledwie 35 na 47 centymetrów. Obraz powstał w 1877 r. i jeszcze do niedawna uznawany był za zaginiony. Odnaleziono go 12 lat temu i od tego czasu pozostawał w rękach prywatnych. Wartość obrazu szacowana jest nawet na 7 mln zł. Do 10 czerwca można go zobaczyć na wystawie.