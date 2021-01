"W Warszawie będzie 281 punktów szczepień"

Szczepienia w Warszawie

Narodowy Program Szczepień

Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia. Zgodnie z przyjętym przez rząd Narodowym Programem Szczepień szczepionki przeciw COVID-19 mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Program zakłada cztery etapy podawania preparatu. Podczas etapu zero szczepieni powinni być m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Jak informował tvn24.pl, termin zapisów na szczepienia w tej grupie został przedłużony do 14 stycznia 2021 roku . Następnie szczepionkę mają otrzymać osoby z pierwszej grupy. Szczepienia mają objąć pensjonariuszy domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, a także nauczycieli.

Wnioskowała o to do resortu zdrowia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podjęła działania mające na celu włączenie do pierwszego etapu pracowników żłobków i klubów dziecięcych, a także dziennych opiekunów.