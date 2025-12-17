Rozbłysła choinka na placu Zamkowym Źródło: TVN24

Zawieszki pojawią się na wybranych słupach Warexpo w sobotę i w niedzielę o godz. 10 i będą regularnie uzupełniane.

Tegoroczne zawieszki wykonane są z drewna i przedstawiają warszawską syrenkę oraz Pałac Kultury i Nauki.

Są dwa wzory zawieszek, jedna przedstawia PKiN Źródło: UM Warszawa

Darmowe zawieszki będą wisieć na słupach reklamowych na rogu ul. Słupeckiej i placu Narutowicza, rogu ul. Wspólnej i ul. Marszałkowskiej, al. Solidarności (przy Cerkwi św. Marii Magdaleny), placu Wilsona (przy wejściu do metra), rondzie Waszyngtona (przy Stadionie Narodowym) oraz na rogu ul. Polnej i placu Unii Lubelskiej.

Druga warszawską syrenkę Źródło: UM Warszawa

