Zawieszki pojawią się na wybranych słupach Warexpo w sobotę i w niedzielę o godz. 10 i będą regularnie uzupełniane.
Tegoroczne zawieszki wykonane są z drewna i przedstawiają warszawską syrenkę oraz Pałac Kultury i Nauki.
Darmowe zawieszki będą wisieć na słupach reklamowych na rogu ul. Słupeckiej i placu Narutowicza, rogu ul. Wspólnej i ul. Marszałkowskiej, al. Solidarności (przy Cerkwi św. Marii Magdaleny), placu Wilsona (przy wejściu do metra), rondzie Waszyngtona (przy Stadionie Narodowym) oraz na rogu ul. Polnej i placu Unii Lubelskiej.
Autorka/Autor: pop
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa