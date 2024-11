Wolne miejsca parkingowe na Francuskiej, Zwycięzców, Saskiej. Co się stało z samochodami?

W strefie do wyboru są dwa rodzaje abonamentów. Tańszy - rejonowy - kosztuje 30 złotych rocznie i pozwala zaparkować w promieniu 200 metrów od miejsca zameldowania. Z kolei abonament obszarowy umożliwia parkowanie na terenie wyznaczonym zgodnie z mapą obszarów abonamentowych w SPPN. Uprawnia także do postoju po obu stronach ulic będących granicami obszarów. Kosztuje 600 złotych rocznie .

Wydali już dwa tysiące abonamentów

Dzień po rozszerzeniu SPPN o Saską Kępę i Kamionek zapytaliśmy drogowców o to, ile abonamentów już wydano. - Do końca zeszłego tygodnia wydaliśmy około dwóch tysięcy abonamentów - przekazał nam Maciej Dziubiński, zastępca rzecznika prasowego ZDM.

Więcej miejsc do parkowania i płynny ruch

- To, co jeszcze w zeszłym tygodniu było trudne albo wręcz niemożliwe, czyli zaparkowanie w ciągu dnia wzdłuż ulicy Francuskiej, Saskiej, czy Zwycięzców, teraz nie sprawia najmniejszego problemu. Dotyczy to także uliczek bocznych Saskiej Kępy, gdzie także bez problemu można znaleźć wolne miejsca parkingowe - mówi Węgrzynowicz. W jego opinii "jest więcej wolnych miejsc parkingowych niż parkujących samochodów". Nadal jednak można napotkać kierowców, którzy włączają światła awaryjne i pozostawiają "na chwilę" samochody w zatoczkach lub na chodniku, nie płacąc za parking i blokując wjazd na posesję

Według Węgrzynowicza na zwykle zatłoczonej Grochowskiej, i dalej na Kamionku, również można znaleźć wolne miejsca parkingowe. - Nawet w tych rejonach, gdzie do tej pory było to bardzo trudne, chociażby w okolicach ulicy Kamionkowskiej i Mińskiej. Większość parkingu przy Grochowskiej jest pusta - twierdzi.

Niechęć i sądowe potyczki

Przed wprowadzeniem SPPN problem z parkowaniem mieszkańców Saskiej Kępy i Kamionka wynikał z tego, że miejsca parkingowe zajmowały osoby, które przyjeżdżają z innych dzielnic, by dalej ruszyć komunikacją. Przez wiele lat strefy nie chciały władze dzielnicy, przeciwko jej wprowadzeniu w poprzedniej kadencji zagłosowali dzielnicowi radni. Po wielu "podchodach" Rada Warszawy finalnie przyjęła decyzję o wprowadzeniu strefy. Po drodze miasto napotkało jednak przeszkody. Decyzję zaskarżył wojewoda mazowiecki, później Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił jego rozstrzygnięcie nadzorcze. Skarga dotyczyła uchwały Rady Warszawy z marca 2023 roku. Głosami KO i Lewicy radni zdecydowali, że Saska Kępa i Kamionek zostaną włączone do strefy płatnego parkowania. W kwietniu ich decyzję podważył wojewoda mazowiecki (formalnie pod dokumentem podpisał się zastępca Tobiasza Bocheńskiego - Sylwester Dąbrowski). Stołeczny ratusz zaskarżył takie rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten stanął po stronie władz Warszawy. Wojewoda złożył skargę kasacyjną do wyższej instancji.