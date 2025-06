Wirtualny przelot nad obwodnicą śródmiejską Źródło: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Kluczowe fakty: Budowa wschodniego odcinka tzw. obwodnicy śródmiejskiej przebiegającej przez Pragę Północ i Pragę Południe będzie podzielona na trzy etapy.

Przedstawicielka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta zapowiedziała, że jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na projekt odcinka od ronda Wiatraczna do ulicy Radzymińskiej.

Na wysokości ronda Wiatraczna droga zostanie wpuszczona do tunelu, ale ten etap inwestycji zostanie zrealizowany jako ostatni.

Istniejąca część tzw. obwodnicy śródmiejskiej przechodzi dziś mostem Gdańskim i ulicami: Słomińskiego, Okopową, Wawelską i Trasą Łazienkowską. Do jej domknięcia brakuje kluczowego odcinka: od ronda Wiatraczna do ronda Żaba.

Pierwsza obietnica w 2006 roku

Mieszkańcy Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka od dawna czekają na tę inwestycję. Dzięki niej możliwe byłoby wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Grochowskiej i Targowej. Pierwsza związana z tym obietnica padła w 2006 roku, gdy urząd prezydenta stolicy objęła Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ukończenie całości trasy było wielokrotnie przesuwane.

Temat odkładanej inwestycji jak bumerang wraca przy każdych kolejnych wyborach samorządowych. W 2018 roku domknięcie trasy zapowiadali zarówno Rafał Trzaskowski, jak i konkurujący z nim wówczas o fotel prezydenta stolicy Patryk Jaki.

Już po wyborach wygranych w Warszawie przez Koalicję Obywatelską okazało się, że miasto nie ma na to pieniędzy, o czym informowaliśmy na początku 2019 roku. Rada Warszawy przesunęła wtedy środki na realizację obwodnicy z lat 2021-2022 na 2023-2024. Urzędnicy argumentowali tę decyzję "koniecznością urealnienia czasu przeprowadzenia inwestycji" i tempem załatwiania formalności związanych z decyzją środowiskową dla pierwszego etapu prac.

W ubiegłym roku władze Warszawy podjęły decyzję, że wschodni odcinek śródmiejskiej obwodnicy będzie budowany w trzech etapach: od ronda Wiatraczna do Radzymińskiej z wyłączeniem tunelu drogowego pod rondem, od Radzymińskiej do ronda Żaba oraz tunel pod rondem Wiatraczna.

Projektowany przebieg obwodnicy śródmiejskiej Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Musieli powtórzyć przetarg

Teraz miasto jest gotowe na kolejny krok w sprawie tej wielokrotnie odkładanej inwestycji. - Dla etapu pierwszego trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej. Przetarg ma być ogłoszony jeszcze w tym miesiącu - przekazała nam Agata Choińska-Ostrowska, rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Umowa na projekt tego odcinka była już podpisana z innym wykonawcą. Jednak prace nie zostały podjęte ze względu na przeciągający się proces wydawania decyzji środowiskowej. Na ten ważny dokument miasto czekało ponad pięć lat. Przewlekłość postępowania była nawet skarżona do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ostatecznie decyzja wpłynęła do SZRM w listopadzie 2022 roku.

Jak tłumaczył w ubiegłym roku ówczesny wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, wykonawca projektu znalazł się "zupełnie w innych uwarunkowaniach, jeśli chodzi o koszty". Miasto próbowało negocjować warunki kontraktu. Okazało się to niemożliwe.

- Umowa z dotychczasowym projektantem została rozwiązana za porozumieniem stron. W międzyczasie uzyskaliśmy od biur i jednostek miejskich aktualne wytyczne. Uwzględnimy je w przetargu - wyjaśniła Choińska-Ostrowska.

Nowa decyzja środowiskowa niepotrzebna

Przedstawicielka SZRM wskazała, że nowy projektant będzie kontynuował prace nad dokumentacją i przygotuje koncepcję tunelu, który ma powstać w ramach trzeciego etapu inwestycji.

- Ustalenia z tej koncepcji wraz z rozwiązaniami projektowymi budowy trzeciej linii metra oraz koncepcją rejonu ronda Wiatraczna będą stanowić punkt wyjścia do dalszych prac nad projektem budowlanym obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do Radzymińskiej. Zakładamy, że w pracach tych w wysokim stopniu wykorzystane zostaną dotychczasowe opracowania projektowe - podkreśliła Choińska-Ostrowska.

SZRM nie przewiduje konieczności pozyskiwania nowej decyzji środowiskowej. - W ramach działań związanych z uzyskiwaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przeprowadzona zostanie natomiast ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dodała przedstawicielka SZRM.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasto zabezpieczyło na ten cel ponad 5,6 miliona złotych.

Rysuje się koncepcja odcinka drugiego

W przypadku odcinka pomiędzy Radzymińską a rondem Żaba umowa na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została podpisana w lipcu ubiegłego roku. - Termin realizacji prac w tym zakresie to lipiec 2026 roku i do tego czasu są zabezpieczone środki w WPF. Ich wysokość to 1 999 600 złotych - przekazała Agata Choińska-Ostrowska.

- Obecnie zabezpieczanie środków finansowych na prace budowlane nie jest uzasadnione. Nie znamy jeszcze szczegółów rozwiązań projektowych, które pozwalałyby na realistyczne szacunki finansowe - dodała.

Rondo Żaba w Warszawie Źródło: Urząd Miasta Warszawy

Tunel zależy od metra

O tym, jak będzie przebiegać tunel obwodnicy śródmiejskiej, który w przyszłości ma wtłoczyć ruch na Trasę Łazienkowską, zależy od projektu trzeciej linii metra ze Stadionu Narodowego na Gocław. W marcu ubiegłego roku miasto podpisało umowę na projekt. Budowa pochłonie olbrzymie środki, nawet pięć miliardów złotych. Prace budowlane mają zacząć się w 2028 roku.

Pierwszy odcinek M3 będzie miał 8,1 kilometra długości i siedem stacji: Stadion Narodowy (od początku stacja ta projektowana jako węzeł przesiadkowy), Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gocław. Powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce. W obowiązującym masterplanie dla Warszawy do 2050 roku, druga część linii M3 zostanie w przyszłości przedłużona – przez Wisłę i Mokotów – na Ochotę (stacja Żwirki i Wigury).