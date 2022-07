Zasłabł na ulicy, przechodzień wyciągnął z jego kieszeni cztery tysiące złotych

Policjanci mówią o "wyjątkowo jaskrawej niemoralności" zatrzymanego. - Chodziło o cztery tysiące złotych skradzione mężczyźnie, który idąc chodnikiem nagle stracił przytomność i doznał mikroudaru. W kieszeni spodni miał pieniądze, ktoś wykorzystał sytuację i go ich pozbawił - podała nadkomisarz Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka południowopraskiej komendy policji.

Jak przekazała Węgrzyniak, początkowo niewiele wskazywało na to, że sprawa kradzieży czterech tysięcy złotych zostanie tak szybko wykryta i zakończy się zatrzymaniem podejrzanego oraz przedstawieniem mu zarzutu.

Zasłabł i osunął się na chodnik

- Pokrzywdzony idąc ulicą nagle zasłabł i osunął się na chodnik, stracił przytomność. Najprawdopodobniej doznał on mikroudaru. Reakcja przechodniów, a potem interwencja pogotowia sprawiły, że trafił do szpitala i została mu udzielona profesjonalna pomoc medyczna - opisała.

Dodała, że kiedy mężczyzna powrócił do zdrowia, stwierdził, że został okradziony. - W chwili zdarzenia miał w kieszeni cztery tysiące złotych. Złożył zawiadomienie o przestępstwie. Niestety wtedy jeszcze nie znał żadnych szczegółów. Udar sprawił, że niczego nie pamiętał. Nawet tego, gdzie wszystko miało miejsce. Niedługo później dokonał jednak kilku ustaleń i pozyskał, jak się okazało bezcenne informacje. Między innymi to, skąd został zabrany do szpitala oraz że jest tam monitoring - poinformowała policjantka.