Wjechał pod tramwaj, kierowca w szpitalu

Zderzenie auta z tramwajem Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

We wtorek po południu na Grochowie doszło do zderzenia auta osobowego z tramwajem. Na czas akcji służb były utrudnienia w komunikacji miejskiej. Kierowca samochodu trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło na ulicy Grochowskiej, przed rondem Wiatraczna.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 15.27. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca lexusa wymusił pierwszeństwo i wjechał pod nadjeżdżający tramwaj. Mężczyzna trafił do szpitala, oprócz niego nie było więcej poszkodowanych - przekazał nam Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, zarówno kierujący autem, jaki i motorniczy mieli uprawnienia do kierowania pojazdami. Byli również trzeźwi.

Na czas działania służb ruch tramwajów w obu kierunkach był zablokowany.